Almanya’da 55 bin öğretmen açığı var’

BERLİN ve Brandenburg'daki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan öğrenciler bir hafta karne tatili yapacak. Bremen ve Aşağı Saksonya’da karne alan öğrenciler ise sadece pazartesi okula gitmeyecekler. Bu iki eyalette 4 Şubat Salı günü ikinci yarıyıl eğitimi başlayacak. Dört eyalette ara karnelerin verilmesi dolayısıyla açıklama yapan Federal Öğretmenler Birliği, ülke genelindeki öğretmen açığına dikkat çekti.

DERSLER HAFTALARCA BOŞ GEÇİYOR

Yapılan açıklamada okullarda 55 bin öğretmen açığının bulunduğu belirtildi. 40 bin öğretmen açığının emekli öğretmenler ve öğretmen yardımcılarıyla giderildiği belirtilen açıklamada, hâlâ 15 bin açığın ise doldurulmadığının altı çizildi. Kimi okullarda haftalarca bazı derslerin boş geçtiği de belirtilirken, Berlin’de bin öğretmene ihtiyaç duyulduğu, her yedi dersten birinde ders yapılamadığına işaret edildi. Aşağı Saksonya’da haftada ortalama 5 ders saatinin de yine öğretmen açığı nedeniyle de boş geçtiği belirtildi.

2030’A KADAR 11 BİN AÇIK OLACAK

Nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) 3 bin 700 öğretmen açığını bulunduğu da açıklamada yer aldı. Baden Württemberg Eyaletin’de ise 2030 yılına kadar yaklaşık 11 bin öğretmen açığının olacağı tahmin ediliyor. Almanya’da özellikle matematik, fizik, kimya ve bilgisayar derslerinde öğretmenlere ihtiyaç duyulduğuna da Federal Öğretmenler Birliği’nin yaptığı açıklamada yer verildi. Birlik Başkanı Heinz Peter Meidenger “Önümüzdeki yıllarda öğretmen açığı eyaletlerde daha da büyüyecek” dedi.