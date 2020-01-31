Almanya’da 5, Fransa 6, İtalya’da ilk kez 2 vaka görüldü

BAVYERA Eyaleti’nin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği 4 kişiyle birlikte Starnberg bölgesindeki şirkette çalıştığı ve Traunstein bölgesinde ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı. Virüsün bulaştığı kişilerle temasta olduğu tespit edilen ve aynı şirkette çalışan 110 kişinin muayenelerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, evlerinden çıkmayan bu kişilerin sağlık durumları hakkında sürekli yetkili daireye bilgi verdiği ifade edildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı daha önce 1’i kadın 4 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

ACİL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’de yayınlanan ‘Maybritt Illner’ adlı programa katılarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan etmesini değerlendirdi. Acil durum ilan etmenin, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi ve bu konuda koordinasyon sağlanması açısından önemli olduğunu belirten Spahn, bununla ayrıca Çin’in çevresindeki veya Afrika’daki ülkelerin dikkatlerini daha fazla artırmaları yönünde bir sinyal verildiğini belirtti.

Spahn, Almanya’daki kurumların koronavirüs konusunda tetikte olduğunu ve şimdiye kadar makul davrandıklarını kaydetti.

ALMAN VATANDAŞLARINI ÇİN’DEN GETİRECEK

Spahn, Çin’in Vuhan bölgesinde bulunan 90 ila 100 arasındaki Alman vatandaşını hızlı bir şekilde ülkeye getirmek istediklerini de belirterek, bu konuda Çin’deki yetkilerle görüşmeler yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sonuç almaya çalıştığını söyledi. Alman basınında yer alan haberlerde, Alman vatandaşlarının Çin’den uçakla Frankfurt Havalimanı’na getirileceği, daha sonra Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan eğitim merkezine götürülmelerinin öngörüldüğü ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacakları aktarıldı.

FRANSA’DA 6’YA YÜKSELDİ

Fransa’da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris’te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti. Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi. Fransa’da biri Bordeaux ve dördü Paris’te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

İTALYA’YA DA SIÇRADI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını bildirdi. Başbakan Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito ile düzenlediği basın toplantısında, “Roma’da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz. Hazırlıksız değiliz” dedi. Conte, Roma’yı ziyarete gelen ve Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçların pozitif çıktığını belirtti. Başbakan Conte, önleyici tedbirler de aldıklarını dile getirerek, “Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Sperenza, İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatın talimatı verdi” diye konuştu. Conte, her türlü önlemi ve önleyici tedbirleri en yüksek düzeyde aldıklarını, sosyal medya üzerinden halkı paniğe sevk etmemek gerektiğini belirterek, “Bu durumun sınırlı şekilde kalacağına eminim” ifadesini kullandı.

OTEL ODASINI MÜHÜRLEDİLER

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya’ya Milano’dan giriş yaptığı ve geze geze Roma’ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya’da oldukları belirtildi. Bu arada, Çinli turistlerin Roma’da kaldığı Cavour caddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.