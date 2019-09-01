Almanya’da 5.5 milyon seçmen sandık başında
Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde yaşayan 5 milyon 500 bin seçmen, parlamento üyelerini belirlemek için sabah saatlerinde sandık başına gitti. Saat 18.00’e kadar oy verme işleminin süreceği seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. Aşırı sağcı AfD’nin zafer beklediği Saksonya’da, belediye seçimleri için de oy kullanılıyor.
ALMANYA’nın iki doğu eyaleti Brandenburg ve Saksonya’da oy verme işlemi başladı. 18 yaşından büyük seçmenlerin oy kullandığı Saksonya’da ayrıca belediye başkanları belirlenecek. Seçmenler saat 18.00’e kadar oylarını kullanabilecekler. Uzmanlar, seçimlere katılımın yüksek olacağını tahmin ediyor.AfD ZAFER BEKLİYOR
4 milyon nüfuslu Saksonya’da yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Saksonya’da aşırı sağcı AfD’nin zafer kazanması bekleniyor. CDU’lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, hayat arkadaşı Annett Hofmann ile birlikte sandık başına gitti ve oyunu erken saatlerde kullandı. Kretschmer, 2017 yılının Aralık ayından beri başbakanlık koltuğunda oturuyor. Saksonya’da 19 parti seçime katılıyor. Tüm partilerin listelerinde 439 aday var.BRANDENBURG’DA SPD
Brandenburg’da ise 2 milyon 200 bin seçmen eyalet parlamentosunun yeni üyelerini seçecek. Brandenburg’ta 16 yaşından büyük seçmenler oy kullanabiliyor. Bu eyalette seçimlere 11 parti katılıyor. 416 aday meclise girmek için yarışıyor. Eyaleti Sol Parti ile birlikte SPD yönetiyor. Sosyal Demokrat Başbakan Dietmar Woidke’nin, partisini zafere taşıyıp taşımayacağı da sandıklar açıldıktan sonra belli olacak.
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