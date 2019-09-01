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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
01.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Almanya’da 5.5 milyon seçmen sandık başında

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Almanya’da 5.5 milyon seçmen sandık başında

Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde yaşayan 5 milyon 500 bin seçmen, parlamento üyelerini belirlemek için sabah saatlerinde sandık başına gitti. Saat 18.00’e kadar oy verme işleminin süreceği seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. Aşırı sağcı AfD’nin zafer beklediği Saksonya’da, belediye seçimleri için de oy kullanılıyor.

ALMANYA’nın iki doğu eyaleti Brandenburg ve Saksonya’da oy verme işlemi başladı. 18 yaşından büyük seçmenlerin oy kullandığı Saksonya’da ayrıca belediye başkanları belirlenecek. Seçmenler saat 18.00’e kadar oylarını kullanabilecekler. Uzmanlar, seçimlere katılımın yüksek olacağını tahmin ediyor.

Almanya’da 5.5 milyon seçmen sandık başında
AfD ZAFER BEKLİYOR
4 milyon nüfuslu Saksonya’da yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Saksonya’da aşırı sağcı AfD’nin zafer kazanması bekleniyor. CDU’lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, hayat arkadaşı Annett Hofmann ile birlikte sandık başına gitti ve oyunu erken saatlerde kullandı. Kretschmer, 2017 yılının Aralık ayından beri başbakanlık koltuğunda oturuyor. Saksonya’da 19 parti seçime katılıyor. Tüm partilerin listelerinde 439 aday var.
Almanya’da 5.5 milyon seçmen sandık başında
BRANDENBURG’DA SPD
Brandenburg’da ise 2 milyon 200 bin seçmen eyalet parlamentosunun yeni üyelerini seçecek. Brandenburg’ta 16 yaşından büyük seçmenler oy kullanabiliyor. Bu eyalette seçimlere 11 parti katılıyor. 416 aday meclise girmek için yarışıyor. Eyaleti Sol Parti ile birlikte SPD yönetiyor. Sosyal Demokrat Başbakan Dietmar Woidke’nin, partisini zafere taşıyıp taşımayacağı da sandıklar açıldıktan sonra belli olacak.

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