Almanya’da 440 bin uzman eleman açığı var
Almanya’da iş var, ancak çalışacak uzman eleman bulunamıyor. İşletmelerde her geçen gün uzman veya eğitimli eleman açığı büyüyor. Bu açık nedeniyle de ekonomik büyüme beklendiği kadar gerçekleşemiyor.
ALMAN Ekonomi Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre Almanya’da tüm alanlarda toplam 440 bin uzman eleman açığı bulunuyor. Bu açık nedeniyle de ülke ekonomisi yılda 30 milyar euro daha az ciro yapıyor. Bu da yüzde 1 oranında büyümeye denk geliyor.
Alman Ekonomi Enstitüsü’nün 24 bin işletmede yaptığı bir araştırmaya göre ülkedeki işletmelerin yüzde 60’ında yetişkin eleman açığı bulunuyor. Bu açık sekiz yıl önce yüzde 16 olarak tespit edilmişti. İşletmelerdeki uzman eleman açığının önümüzdeki yıllarda da daha artacağı ve katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor. Buna göre 2030 yılında Almanya’daki tüm işletmelerde ihtiyaç duyulacak uzman çalışan sayısı 3 milyon olarak tahmin ediliyor. Uzman eleman açığının temel nedeni ise ülkedeki nüfus yapısı. 2020’li yılların ikinci yarısından itibaren emekli olacakların yerine yeteri kadar genç nüfus olmadığı için yeni iş gücü bulmak daha zor olacak.
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