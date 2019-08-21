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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Reuters
21.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Almanya’da 4 kişiden biri göçmen

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Almanya’da 4 kişiden biri göçmen

Almanya Federal İstatistik Dairesi, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede 20.8 milyon göçmenin yaşadığını açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 2.5 artış kaydettiği belirtildi.

GÖÇMENLERİN Alman toplumu içerisindeki oranının da bu sonuçla yüze 25.5 olduğu vurgulandı. Bu oranlar yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Almanya’da yaşayan her 4 kişiden birinin göçmen olduğunu ortaya koydu. Almanya’da göçmen kökenli olarak adlandırılan vatandaşların doğum anında Alman vatandaşı olmayan veya en azından ebeveynlerinden birisinin göçmen olması halinde bu tabir kullanılıyor. Bu sonuçla, Alman vatandaşlığı elde edenlerin yüzde 52’si göçmen kökenli, kalan diğer yüzde 48’inin ise göçmen olduğuna dikkat çekildi.
Almanya’da yaşayan ve bu ülkede doğmamış olan insan sayısının yaklaşık 13.5 milyon olduğu ve bunların ülkeye gelen göçmenler olarak geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu ülkeye gelenlerin yüzde 48’inin ailevi sebeplerden, yüzde 19’unun iş bulmak ve çalışmak için göç ettiği de açıklandı. Ülkeye sığınmacı veya mülteci olarak gelenlerin sayısının da yüzde 15 olduğu belirtildi. Yüzde 5’inin ise eğitim amaçlı ülkeye geldiği kaydedildi.
Ülkeye geliş nedeni olarak ailevi sebep gösterenlerin yüzde 72’sinin Avrupa bölgesinden olduğu ifade edilirken, ülkeye çalışmak için gelenlerin oranının ise yüzde 85’leri bulduğu vurgulandı. Mülteci veya sığınmacı olarak gelenlerin yüzde 47’si Ortadoğu ülkelerinden gelirken, yüksek öğrenim ve tahsil için gelenlerin yüzde 40’ının Avrupa, yüzde 38’inin ise Asya kıtasından olduğu belirtildi.

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