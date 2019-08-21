Almanya’da 4 kişiden biri göçmen
Almanya Federal İstatistik Dairesi, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede 20.8 milyon göçmenin yaşadığını açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 2.5 artış kaydettiği belirtildi.
GÖÇMENLERİN Alman toplumu içerisindeki oranının da bu sonuçla yüze 25.5 olduğu vurgulandı. Bu oranlar yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Almanya’da yaşayan her 4 kişiden birinin göçmen olduğunu ortaya koydu. Almanya’da göçmen kökenli olarak adlandırılan vatandaşların doğum anında Alman vatandaşı olmayan veya en azından ebeveynlerinden birisinin göçmen olması halinde bu tabir kullanılıyor. Bu sonuçla, Alman vatandaşlığı elde edenlerin yüzde 52’si göçmen kökenli, kalan diğer yüzde 48’inin ise göçmen olduğuna dikkat çekildi.
Almanya’da yaşayan ve bu ülkede doğmamış olan insan sayısının yaklaşık 13.5 milyon olduğu ve bunların ülkeye gelen göçmenler olarak geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu ülkeye gelenlerin yüzde 48’inin ailevi sebeplerden, yüzde 19’unun iş bulmak ve çalışmak için göç ettiği de açıklandı. Ülkeye sığınmacı veya mülteci olarak gelenlerin sayısının da yüzde 15 olduğu belirtildi. Yüzde 5’inin ise eğitim amaçlı ülkeye geldiği kaydedildi.
Ülkeye geliş nedeni olarak ailevi sebep gösterenlerin yüzde 72’sinin Avrupa bölgesinden olduğu ifade edilirken, ülkeye çalışmak için gelenlerin oranının ise yüzde 85’leri bulduğu vurgulandı. Mülteci veya sığınmacı olarak gelenlerin yüzde 47’si Ortadoğu ülkelerinden gelirken, yüksek öğrenim ve tahsil için gelenlerin yüzde 40’ının Avrupa, yüzde 38’inin ise Asya kıtasından olduğu belirtildi.
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