Almanya’da 3 milyon emekliye kötü haber
SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın hazırladığı Temel Emeklilik Tasarısı, şimdilik rafa kaldırıldı. Bakan Heil, yılda yaklaşık 4 milyar Euro’luk maliyete yol açacak tasarıyı salı günü düzenlediği basın toplantısıyla tanıtmıştı.
SPD’nin düşük emeklilik maaşı alan yaklaşık 3 milyon kişiyi desteklemek amacıyla çıkarmak istediği yasayı, hükümet ortağı CDU/CSU ‘temel dayanaktan yoksun’ olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı. CDU/CSU sözcüleri hazırlanan tasarıda kaynak gösterilmediğini savunmuştu. Salı günü basın toplantısı düzenleyen Bakan Heil, tasarının 2021 yılına kadar yasalaşarak yürürlüğe girmesini hedeflediğini altını çizerek belirtmişti. Heil’ın aynı gün tasarıyı mail yoluyla başbakanlığa gönderdiği öğrenilirken, başbakanlık yetkililerinin ise tasarıda kaynak olarak gösterilen verginin yürürlükte bulunmamasını gerekçe göstererek tasarıyı rafa kaldırdığı belirtildi.
CDU/CSU, SPD’nin temel emeklilik hakkının incelemeden ve sınırlama getirilmeden yasalaşması önerisine de karşı çıkıyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, konuyla ilgili CDU/CSU ile görüşeceklerini ve uzlaşmaya varacaklarını belirterek, tasarının yasalaşması konusunda umutlu olduğunu söyledi.
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