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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
24.05.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Almanya’da 3 milyon emekliye kötü haber

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Almanya’da 3 milyon emekliye kötü haber

SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın hazırladığı Temel Emeklilik Tasarısı, şimdilik rafa kaldırıldı. Bakan Heil, yılda yaklaşık 4 milyar Euro’luk maliyete yol açacak tasarıyı salı günü düzenlediği basın toplantısıyla tanıtmıştı.

SPD’nin düşük emeklilik maaşı alan yaklaşık 3 milyon kişiyi desteklemek amacıyla çıkarmak istediği yasayı, hükümet ortağı CDU/CSU ‘temel dayanaktan yoksun’ olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı. CDU/CSU sözcüleri hazırlanan tasarıda kaynak gösterilmediğini savunmuştu. Salı günü basın toplantısı düzenleyen Bakan Heil, tasarının 2021 yılına kadar yasalaşarak yürürlüğe girmesini hedeflediğini altını çizerek belirtmişti. Heil’ın aynı gün tasarıyı mail yoluyla başbakanlığa gönderdiği öğrenilirken, başbakanlık yetkililerinin ise tasarıda kaynak olarak gösterilen verginin yürürlükte bulunmamasını gerekçe göstererek tasarıyı rafa kaldırdığı belirtildi.
CDU/CSU, SPD’nin temel emeklilik hakkının incelemeden ve sınırlama getirilmeden yasalaşması önerisine de karşı çıkıyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, konuyla ilgili CDU/CSU ile görüşeceklerini ve uzlaşmaya varacaklarını belirterek, tasarının yasalaşması konusunda umutlu olduğunu söyledi.

 

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