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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
23.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Almanya’da 279 araç kundaklandı

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Almanya’da 279 araç kundaklandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl içinde 279 araç kundaklanma sonucu zarar gördü. Bir önceki yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında kundaklanan araç sayısında artış olduğu belirtildi. Geçen yıl Berlin’de ilk altı ay içinde kundaklanma sonucu yanan araç sayısı 227 olarak kayıtlara geçmişti.

KUNDAKLAMALARLA ilgili açıklama yapan Berlin polisi, 2019 yılının ilk altı ayında direkt hedef alınarak yakılan araç sayısını 164 olarak açıklarken, 115 aracın da alevlerin sıçraması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi. Polis kundaklanmaların siyasi nedenlerle yapıldığından hareket ederken, kundakçıların sol görüşlü olduklarını tahmin ediyor.

KAMUYA AİT ARAÇLAR DA VAR
Yakılan araçlar arasında ağırlıklı olarak otomobillerin olduğu da belirtildi. Yakılarak kullanılmaz hale gelen araçlar arasında şirketlere ait kamyon ve minibüsler de bulunuyor. Kamuya ait otomobiller de kundaklanmalardan nasibini aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partili politikacıya ait bir otomobil de geçen ocak ayında kundaklanmıştı. Berlin’de 2018 yılında toplam 446 araç kundaklanma sonucu zarar görmüştü. Bu araçlardan 273’ü direkt kundaklanırken, geri kalanlar ise alevlerin sıçraması sonucu zarar görmüştü.

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