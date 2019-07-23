Almanya’da 279 araç kundaklandı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl içinde 279 araç kundaklanma sonucu zarar gördü. Bir önceki yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında kundaklanan araç sayısında artış olduğu belirtildi. Geçen yıl Berlin’de ilk altı ay içinde kundaklanma sonucu yanan araç sayısı 227 olarak kayıtlara geçmişti.
KUNDAKLAMALARLA ilgili açıklama yapan Berlin polisi, 2019 yılının ilk altı ayında direkt hedef alınarak yakılan araç sayısını 164 olarak açıklarken, 115 aracın da alevlerin sıçraması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi. Polis kundaklanmaların siyasi nedenlerle yapıldığından hareket ederken, kundakçıların sol görüşlü olduklarını tahmin ediyor.
KAMUYA AİT ARAÇLAR DA VAR
Yakılan araçlar arasında ağırlıklı olarak otomobillerin olduğu da belirtildi. Yakılarak kullanılmaz hale gelen araçlar arasında şirketlere ait kamyon ve minibüsler de bulunuyor. Kamuya ait otomobiller de kundaklanmalardan nasibini aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partili politikacıya ait bir otomobil de geçen ocak ayında kundaklanmıştı. Berlin’de 2018 yılında toplam 446 araç kundaklanma sonucu zarar görmüştü. Bu araçlardan 273’ü direkt kundaklanırken, geri kalanlar ise alevlerin sıçraması sonucu zarar görmüştü.
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