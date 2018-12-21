‘Almanya’da 24 bin aşırı sağcı var, yarısı şiddet eğilimli’

SÜDDEUTSCHE Zeitung’a konuşan Haldenwang, ülkenin sadece doğu eyaletlerinde değil, batı eyaletlerinde de aşırı sağın arttığına dikkati çekti. Son yıllarda mülteci politikaları nedeniyle aşırı sağda hızlı bir artış olduğunu belirten Haldenwang, aşırı sağın artmasının sorumlusu olarak isim vermeden AfD’yi işaret etti. Mülteci konusunun çok fazla gündemde tutulduğunu ifade eden Haldewang, “Bu konuyla ilgili tartışmalar son dönemde çok duygusal olarak yürütüldü. Eğer bir parti Federal Meclis’te bu konuyu sürekli ve güçlü bir ses tonuyla ateşlerse, aşırı sağın sempati ve destek bulmasına da katkı sunar” dedi.

‘OCAK AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ’

Haldenwang, AfD’nin istihbarat tarafından takip edilip edilmeyeceği ve ne zaman takibe alınacağına ilişkin ise net konuşmadı: “Eyaletler, birkaç hafta önce AfD ve ona destek olan ve yakın duran kurumlarla ilgili bin sayfalık bir doküman hazırladı. Bizim hazırladığımız daha fazla. Değerlendirmemizi ocak ayında açıklayacağız. Böylece AfD ile ilgili ne yapılır belli olur. Önceden Bir şey söylemek istemiyorum. Biz Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı olarak partilere bakarız, değerlendiririz. Diğer konulara hukuk karar verir.”

‘AŞIRI SAĞA KARŞI ÇALIŞMALAR ARTACAK’

“Son dönemlerde terör tehdidi nedeniyle yüksek kapasite olarak bu yönde çalıştık. Kamuoyunda aşırı sağa yönelik yaptığımız çalışmalar çok az yer aldı. Ama biz aşırı sağa karşı çalışmalarımızı geçmişte de yaptık. Birçok örgütü ortaya çıkardık. Aşırı sağa karşı daha fazla bir şeyler yapmak için daha fazla kaynaklarımız var. Aşırı sağı takip eden birimi yüzde 50 oranında güçlendiriyoruz. Bu alana yönelik daha faza çalışacağız.”

Almanya’da terör tehdidine karşı istihbaratta yaklaşık 450 kişi görevlendirilirken, aşırı sağ için 200 kişi görev yapıyordu. Önümüzdeki dönemde bu rakam 300’e çıkarılacak.