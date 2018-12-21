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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: AA
21.12.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

‘Almanya’da 24 bin aşırı sağcı var, yarısı şiddet eğilimli’

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‘Almanya’da 24 bin aşırı sağcı var, yarısı şiddet eğilimli’

Ülkede 24 bin aşırı sağcının bulunduğunu, bunların arasından 12 bin kişinin de şiddet eğilimli olduğunu belirten Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, yeni dönemde aşırı sağa karşı daha fazla yoğunlaşacaklarını söyledi.

SÜDDEUTSCHE Zeitung’a konuşan Haldenwang, ülkenin sadece doğu eyaletlerinde değil, batı eyaletlerinde de aşırı sağın arttığına dikkati çekti. Son yıllarda mülteci politikaları nedeniyle aşırı sağda hızlı bir artış olduğunu belirten Haldenwang, aşırı sağın artmasının sorumlusu olarak isim vermeden AfD’yi işaret etti. Mülteci konusunun çok fazla gündemde tutulduğunu ifade eden Haldewang, “Bu konuyla ilgili tartışmalar son dönemde çok duygusal olarak yürütüldü. Eğer bir parti Federal Meclis’te bu konuyu sürekli ve güçlü bir ses tonuyla ateşlerse, aşırı sağın sempati ve destek bulmasına da katkı sunar” dedi.

‘OCAK AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ’
Haldenwang, AfD’nin istihbarat tarafından takip edilip edilmeyeceği ve ne zaman takibe alınacağına ilişkin ise net konuşmadı: “Eyaletler, birkaç hafta önce AfD ve ona destek olan ve yakın duran kurumlarla ilgili bin sayfalık bir doküman hazırladı. Bizim hazırladığımız daha fazla. Değerlendirmemizi ocak ayında açıklayacağız. Böylece AfD ile ilgili ne yapılır belli olur. Önceden Bir şey söylemek istemiyorum. Biz Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı olarak partilere bakarız, değerlendiririz. Diğer konulara hukuk karar verir.”

‘AŞIRI SAĞA KARŞI ÇALIŞMALAR ARTACAK’
“Son dönemlerde terör tehdidi nedeniyle yüksek kapasite olarak bu yönde çalıştık. Kamuoyunda aşırı sağa yönelik yaptığımız çalışmalar çok az yer aldı. Ama biz aşırı sağa karşı çalışmalarımızı geçmişte de yaptık. Birçok örgütü ortaya çıkardık. Aşırı sağa karşı daha fazla bir şeyler yapmak için daha fazla kaynaklarımız var. Aşırı sağı takip eden birimi yüzde 50 oranında güçlendiriyoruz. Bu alana yönelik daha faza çalışacağız.”
Almanya’da terör tehdidine karşı istihbaratta yaklaşık 450 kişi görevlendirilirken, aşırı sağ için 200 kişi görev yapıyordu. Önümüzdeki dönemde bu rakam 300’e çıkarılacak.

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