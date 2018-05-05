Almanya’da 13 yere sandık kurulacak

TÜRKİYE’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya’daki Türk seçmenlerin oy kullanmaları için 23 Nisan’da ilgili makamlardan talep edilen onayın iki hafta içinde gelmesi bekleniyor. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimlerinin ilk turu için dış temsilciliklerde 7-19 Haziran tarihlerinde, gümrük kapılarında ise 7-24 Haziran tarihlerinde oy kullanabilecek. İkinci tur oylamaya kalınması durumunda ise dış temsilciliklerde 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde, gümrük kapılarında ise 30 Haziran-8 Temmuz 2018 oy kullanılabilecek.

Almanya’da seçmenler 13 bölge ve temsilcilikte oy verebilecek. Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Münster Başkonsolosluk bölgesindeki seçmenler başkonsolosluklarda, Münih, Nürnberg ve Hannover başkonsoloslukları bölgelerindeki seçmenler ise başkonsolosluğun uygun olmaması nedeniyle kiralanan çok amaçlı salonlarda oy kullanabilecek.

Essen Başkonsolosluğunun ise bu yıl kendi binasında oy kullandırma işlemi yapmayı planladığı belirtilirken, yerel makamlarla yapılacak nihai toplantı sonrası salon ya da başkonsoloslukta oy kullanılmasına karar verilecek.

ALMANYALI SEÇMEN BEŞİNCİ KEZ SANDIĞA GİDİYOR

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullandığı ilk seçim özelliği taşıyan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayırımı bulunuyordu. Ancak bu iki madde daha sonra kaldırılarak seçmenin oy kullanması kolaylaştırıldı. Bu esnekliğe örnek ise Essen Başkonsolosluğu oldu. Essen’de geçen sene yapılan halkoylamasında diğer başkonsolosluk bölgesinden gelen 22 bin 738 seçmen kendi bölgesi dışında oyunu kullandı.

Almanya’daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014’te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. Almanya’daki Türk seçmenler 24 Haziran’da beşinci kez sandığa gitmiş olacak.

SEÇİME KATILIM ORANI ARTTI

Almanya’da ilk oy kullanılan seçimde katılım oranı gümrükler hariç yüzde 8.15 oldu. Ancak daha sonra yapılan her seçimde, seçmenlerin sandığa katılım oranları arttı. En son 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında katılım oranı ise yaklaşık yüzde 44 oldu.

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanırken, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.





ONAY GELİR GELMEZ MERKEZ HAZIRLANACAK

Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, bir taraftan gerekli onayın gelmesini beklediklerini ancak geçen sene yapılan referandum çerçevesinde hazırlıklara tekrar başladıklarını söyledi. Başkonsolosluğun bahçesinde kurulan konteynerlerdeki seçim mahallini tekrar kurmak için gerekli girişimleri sürdürdüklerini belirten Çelik, Almanya’nın gereken onayının ardından süratle seçim oy verme merkezini hazırlayacaklarını belirtti.

Hafta içi 8, hafta sonu ise 10 sandık ile seçmenlere hizmet verileceğini anlatan Çelik, geçen yıl herhangi bir kalabalık ve sıra konusunda sıkıntı yaşanmadığını hatırlattı. Çelik, oy kullanma saatlerinin belli olmasının ardından bunu internet sitesinden paylaşacaklarını kaydetti.

SON TARİH 12 MAYIS

Berlin’de yaşayan vatandaşlardan adres beyanlarını tekrar YSK üzerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Çelik, seçmen kütüğü yurt dışında bulunmayanların Türkiye dışında oy kullanmalarının mümkün olmadığını söyledi. Söz konusu adres beyanı nedeniyle 12 Mayıs saat 16.00’ya kadar başkonsoloslukta adres beyan işlemi yapılabileceğine dikkati çeken Çelik, o tarihten sonra değişikliğin mümkün olmadığını vurguladı.





EN ÇOK SANDIK STUTTGART’TA

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ise 143 bin seçmenin kendi görev bölgelerinde bulunduğuna işaret ederek, Stuttgart’ın Almanya’da en çok sandık açan bölge olduğunu anımsattı. Başkonsolosluğa ait ek binada sandıkların kurulacağına vurgu yapan Akıntı, 13 gün sürecek ilk tur seçimler için gereken tüm tedbirleri almaya şimdiden başladıklarını ifade etti.





HAFTA İÇİ 8, HAFTA SONU 10 SANDIK

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da Hessen eyaletinde 140 binin üzerinde seçmen bulunduğunu söyledi. Oy verme işleminin önceki yıllarda olduğu gibi başkonsolosluk bahçesinde gerçekleşeceğini dile getiren Karartı, “Seçimlerin ilk turunda hafta içi 8, hafta sonu 10 sandık kuracağız. İkinci tura kalması durumunda beş gün boyunca 12 sandık olacak” dedi.

Karartı, vatandaşların 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabileceğinin altını çizdi.





NÜRNBERG’DE 65 BİN SEÇMEN VAR

Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de kendi bölgelerinde seçmen sayısının 65 bin olduğunu belirterek, gereken tedbirleri almaya başladıklarını bildirdi. Kül, bu yıl da Fürth kentinde kiralanan bir salonda oy kullanılacağına işaret ederek, vatandaşlara, başkonsolosluğa ait internet sitesi başta olmak üzere sosyal medyadaki hesaplarından da sürekli bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

Her geçen seçimde artan bir katılım oranı gözlediklerine dikkati çeken Kül, “Son seçimlerdeki katılım oranı yüzde 40 civarında oldu. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hafta içi 4, hafta sonu 7 sandık, şayet ikinci tura kalması durumunda ise hafta içi 8, hafta sonu 10 sandık açmayı planlıyoruz” dedi.

Tüm yurt dışında 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu için 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden 1 milyon 325 bin 682’si sandığa gitmiş, oyların 1 milyon 309 bin 821’i geçerli, 15 bin 861’i geçersiz kabul edilmişti. Seçime katılım oranı yüzde 44.60 olarak gerçekleşmişti.