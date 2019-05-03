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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
03.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Almanya’da 12 bin 700 şiddete hazır neonazi var

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Almanya’da 12 bin 700 şiddete hazır neonazi var

Almanya İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı. Her iki aşırı sağcıdan biri şiddete hazır. Aralarında silah hastaları var.

ALMANYA Federal İçişleri Bakanlığı’nın muhalefet partisi FDP’nin önergesi üzerine ülkedeki aşırı sağ ile ilgili rakamları açıkladı. Önergeye verilen cevapta güvenlik güçlerinin tespitlerine göre 2017’de Almanya’da 24 bin civarında neonazi var. Bunlardan 12 bin 700’ü şiddete hazır ve aralarında silah hastaları da var. Neonaziler internet ve sosyal medyada çok aktif. FDP milletvekili Konstantin Kuhle, aşırı sağa karşı internette yeni bir mücadele taslağı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Almanya’da 12 bin 700 şiddete hazır neonazi var
Almanya’nın Plauen kentinde 1 Mayıs günü ‘Üçüncü Yol’ adlı aşırı sağcılar, nazi dönemine ait üniformalar, sinyal meşaleleri ve bandolarla gösteri yaptı.
Almanya’da 12 bin 700 şiddete hazır neonazi var

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