Almanya’da 12 bin 700 şiddete hazır neonazi var
Almanya İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı. Her iki aşırı sağcıdan biri şiddete hazır. Aralarında silah hastaları var.
ALMANYA Federal İçişleri Bakanlığı’nın muhalefet partisi FDP’nin önergesi üzerine ülkedeki aşırı sağ ile ilgili rakamları açıkladı. Önergeye verilen cevapta güvenlik güçlerinin tespitlerine göre 2017’de Almanya’da 24 bin civarında neonazi var. Bunlardan 12 bin 700’ü şiddete hazır ve aralarında silah hastaları da var. Neonaziler internet ve sosyal medyada çok aktif. FDP milletvekili Konstantin Kuhle, aşırı sağa karşı internette yeni bir mücadele taslağı hazırlanması gerektiğini söyledi.Almanya’nın Plauen kentinde 1 Mayıs günü ‘Üçüncü Yol’ adlı aşırı sağcılar, nazi dönemine ait üniformalar, sinyal meşaleleri ve bandolarla gösteri yaptı.
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