Almanya’da 1 yılda 22 bin doktor hatası
Alman Tabipler Birliği geçen yıla ait tedavi hatalarını açıkladı. Geçen yıl Almanya’da 22 bin 13 hatalı tedavi kaydedildi. Bir önceki yıla oranla 32 daha az hatalı tedavi vakası meydana geldi.
EN ÇOK tedavi hatası ise ortopedi alanında yaşandı. En çok diz ve kalça eklem kemiği kireçlenmesi ve kırıklarla ilgili tedavilerde yanlış tedaviler yapılıyor. Tabipler Birliği yanında sağlık sigortalarının tıbbi hizmetler bölümü de hatalı tedavilerin üzerine gidiyor. 2016 yılında hatalı tedaviler üzerine 15 bin bilirkişi raporu hazırlandı ve her dört vakadan birinde hatalı tedavi tespit edildi.
ÖLÜME GÖTÜRÜYOR
Hasta Güvenliği Birliği Müdürü Hardy Müller, istatistiğin hastanın güvenliği konusundaki gerçek durumu yansıtmadığını söyledi. Müller, bu istatistiklerin hastaların şikayeti üzerine incelenen vakalar olduğunu kaydetti ve tahminlere göre hatalı tedavilerin yüzde 0.1’inin ölümle sonuçlandığını belirtti. Bu da yılda 20 bin civarında ölüm vakasına tekabül ediyor. Bu sayı mahkemelerin tespit ettiği hatalı tedavi sonucu meydana gelen resmi ölüm vakalarının üzerinde.
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