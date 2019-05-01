Almanya’da 1 Mayıs gösterileri başladı
Almanya’da 1 Mayıs gösterileri renkli başladı. Aşırı sol ve sağ grupların 1 Mayıs gösterileri çağrısı üzerine olaylar çıkmasından korkuluyor.
ALMAN Sendikalar Birliği (DGB) bu yıl AP seçimleri nedeniyle üyelerini, ‘Asıl şimdi Avrupa’ sloganıyla 1 Mayıs gösterilerine çağırdı. DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann Leipzig’de, Ver.di Başkanı Frank Bsirske Hamburg’ta, IG-Metall Sendikası Başkanı Jörg Hoffmann da Bremen’de konuşma yapacak. Başkent Berlin’de çok renkli başlayan sendikanın düzenlediği gösteri Berlin’in simgesi Brandenburg Kapısı önünde sona erecek.
OLAY ÇIKACAK KORKUSU
Aşırı sol ve aşırı sağ grupların 1 Mayıs gösterilerine katılma çağrıları, olay çıkabileceği korkularına yol açtı. Polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Aşırı sol gruplar Berlin ve Hamburg’ta ‘Haydi 1 Mayıs Devrimi’ne sloganıyla çağrı yaptı. Almanya’da aşırı sağcı AfD geçen yıl yabancılara karşı saldırıların yaşandığı Chemnitz kentinde 1 Mayıs gösterisi düzenliyor. Gösteriye AfD Eş Başkanı Alexander Gauland katılıyor.
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