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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Almanya yanlış yapıyor

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Almanya yanlış yapıyor

Şu sıralar Avrupa’nın gündemi yine Türkiye. Başta Fransa olmak üzere Türkiye’nin ‘Barış Pınarı’ harekâtına karşı çıkanlar kervanına Almanya da katıldı.

Almanya yanlış yapıyorGERÇİ şimdi tavrında biraz yumuşama işaretleri veriyor. Ancak Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Türkiye’ye silah satışlarını sınırlayacakları, Başbakan Angela Merkel’in Türkiye’ye “Askeri operasyonu hemen durdur” açıklamalarında bir değişiklik yok. 
Alman medyası da günlerdir sadece yorumlarda değil, haber diliyle de tek taraflı yayınlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki Suriyeli mültecilere “Kapıları açarız” sözleri, “Tehdit” başlıklarıyla veriliyor.
Ama bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik, “Yaptırımlara gideriz” açıklamaları tehdide girmiyor.

DEAŞ’A KARŞI YPG’YLE MÜTTEFİK
80 milyon nüfuslu Türkiye 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlıyor. 500 milyon nüfuslu Avrupa’nın aldığı Suriyeli mülteci sayısı bir milyonu aşmıyor ve Türkiye’yi mülteci akınına karşı kale olarak kullanıyor.
Türkiye’den Yunanistan’a geçen mülteci sayısı artınca, “Türkiye sözleşmeye uymuyor” deniyor. Ama Avrupa Birliği (AB) mültecilerin bakımı için Türkiye’ye söz verdiği 6 milyar Euro’nun daha yarısını bile ödemediği halde, kimse gıkını çıkarmıyor.
Türkiye, daha fazla mülteci akınına karşı “Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturalım” deyince, kimse yanaşmıyor. Türkiye, “O zaman kendi göbeğimi kendim keserim” deyince, kıyamet kopuyor.
Almanya, terör örgütü DEAŞ’la mücadele için kendinden 4 bin km ötede Kuzey Irak’ta peşmergeleri eğitiyor. Fransa, 4 bin 200 km ötedeki Suriye’de asker konuşlandırıyor. Ama Türkiye, “Ben sınırımda bir terör devleti kurulmasına izin vermem” deyince, “Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerini anlıyoruz, ama operasyona karşıyız” deniyor.
DEAŞ’ı kendisi için tehlike olarak görenler, terör örgütü YPG’ye DEAŞ’la mücadelede müttefik gözüyle bakıyor.
Türkiye, NATO’nun güney kanadı olarak ‘Soğuk Savaş’ boyunca Avrupa’yı korurken iyi bir müttefik, ama Türkiye kendi güvenliğini savunmak isteyince, silah satışının sınırlanması konuşuluyor.

EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİ
Suriye’de 2011’den beri iç savaş yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre Nisan 2018’e kadar 500 bin insan savaşta hayatını kaybetti.
6 milyonu ülke içinde, 6 milyonu ülke dışında olmak üzere 12 milyon Suriyeli, göç halinde.
1990 sonrası dünyanın en büyük mülteci krizi bu.
Ama Avrupa ilk defa 2015’te on binlerce Suriyeli kapıya dayanıncaya kadar, bu savaş ve mülteci göçüyle hiç ilgilenmedi. Başbakan Angela Merkel, Suriye’nin haritada nerede olduğu sorusunu ilk kez o zaman merak edip, “Açıp haritaya baktım. Meğerse Suriye Kıbrıs’la Avrupa’nın komşusuymuş” dedi.
Yıllarca Suriye’deki savaş ve göçle hiç ilgilenmeyen Avrupa, şimdi Türkiye’nin ‘Barış Pınarı’ harekâtına karşı tutumuyla inandırıcılığını yitiriyor.
Türkiye kökenli 3 milyon insanın yaşadığı Almanya, NATO müttefiği Türkiye politikasında yanlış yapıyor.

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