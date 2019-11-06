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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
06.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor

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Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor

Almanya’da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısında imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesi planlanıyor. Söz konusu tasarının çarşamba günü Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

RND’nin haberine göre İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarıda, “Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya’ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar” denildi.
Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda ‘biçimlendirici’ bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya’ya başarılı entegrasyonu için ‘örnek olma ve danışmanlık rollerinin’ önemi vurgulanıyor.

BİR YIL İÇİNDE KANITLAMASI İSTENECEK
Tasarıya göre ‘temel düzeyde dil bilen’ yabancı din görevlilerine oturma izni verilmesi onaya tabi olmayacak. Ancak özel durumlarda temel Almanca bilgisine sahip olmayan din görevlilerine de oturma izni verilebilecek. Bu durumda din görevlisinin ülkeye giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde temel seviyede dil bigisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek. Temel seviye Almanca bilgisi ise ailesi, alışveriş ve işle ilgili sıkıkla kullanılan cümleleri ve ifadeleri anlayabilme olarak tanımlanıyor.

 

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