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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Almanya ve Hollanda’nın mandalinası Adana’dan

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Almanya ve Hollanda’nın mandalinası Adana’dan

Adana’da yetişen sulu ve şekerli mandalinanın başta Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, Romanya olmak üzere Moldova, Belarus, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenildi.

YILDA 5 milyon ton narenciyenin üretildiği Türkiye’de, yılda 1.5 milyon ton üretimle Adana ilk sırada geliyor. Üretilen bu narenciyenin birçoğu ise yurt dışına satılıyor. Satılan narenciye ürünlerinin başında da mandalina geliyor. 16 yıldır narenciye ihracatı yaptığını belirten 60 yaşındaki Ali Batur, son günlerde üretilen mandalinanın Avrupa ülkelerine de satıldığını söyledi. Bahçeden kilosunu 2 lira 30 kuruşa aldıklarını, 3 lira 25 kuruşa da sattıklarını anlatan Batur şunları söyledi:
“Bizim kestiğimiz meyvelerin tamamı ihracat için hazırlanıyor. Bu ürünleri Romanya, Belarus, Almanya, Hollanda, Moldova ve Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Biz kilosunu 2 lira 30 kuruşa alıyoruz, 3 ya da 3 lira 25 kuruşa satıyoruz. İç piyasada bu fiyata satmamız mümkün değil, gideceği fiyat 1 lira ya da 1 buçuk liradır. 1 yılda dış piyasaya 500 bin tona yakın satıyoruz.”

Almanya ve Hollanda’nın mandalinası Adana’dan

 

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