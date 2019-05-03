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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
03.05.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Almanya ve Fransa’dan 6 milyar Euro’luk yatırım

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Almanya ve Fransa’dan 6 milyar Euro’luk yatırım

Avrupa’da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için Fransa ve Almanya ortak hareket edecek ve 5-6 milyar Euro’luk yatırım yapacak.

ALMANYA Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, elektrikli arabaların batarya hücrelerinin Avrupa’da üretimine yönelik ortak projenin detaylarını Paris’te kamuoyuna duyurdu. Projeye göre, 1 milyar 200 milyon Euro’luk kamu destekleri dahil 5-6 milyar Euro arasında yatırım yapılacak. İlk başta Fransa’da 200 kişiyi istihdam edecek bir pilot tesis kurulacak. Daha sonra Almanya ve Fransa’da her biri bin 500 kişiyi istihdam edecek batarya üretim tesisleri faaliyete geçecek.

‘MADE IN EUROPE’ OLACAK
Almanya’da geri dönüşümden madenlerin işlenmesine kadar büyük ölçekli batarya hücrelerinin üretimi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu. Fransız Bakan Le Maire, projeye en fazla 1 milyar 200 milyon Euro’luk kamu desteği sağlanacağını belirterek, Fransa, Belçika, Avusturya, Finlandiya ve Polonya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de projede yer almak için istekli olduklarını bildirdi. Le Maire, söz konusu proje konusunda, “Bu, Avrupa bir araya geldiği zaman neler yapabileceğinin bir örneği olacak” ifadelerini kullandı.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de projeye ilginin çok büyük olduğunu belirterek, Avrupa’nın büyük otomobil şirketleri dahil 35 şirketin projede yer almak için söz verdiklerini kaydetti. Altmaier, üretilecek bataryaların ‘Made in Europe’ damgasıyla ihraç edileceğine de işaret etti.

Almanya ve Fransa’dan 6 milyar Euro’luk yatırım
250 MİLYAR EURO’YA ULAŞACAK
Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD’den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryalarının dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.
Avrupa’da elektrikli arabalar için batarya hücreleri üretiminine yönelik devlet yardımları için Avrupa Komisyonu’nun onayı gerekiyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar Euro’ya ulaşması öngörülüyor.

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