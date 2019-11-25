Almanya ve Belçika’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Almanya’nın başkenti Berlin, Frankfurt ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
TÜRKİYE’nin Berlin Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törene, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yücekök, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek, “Her öğretmenimize ayrı ayrı kariyerlerinde başarılar diliyorum, emekli öğretmenlerimize yıllarca verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yücekök, “Toplumsal gelişmenin, kalkınmanın anahtarı da yine öğretmenlerdir” dedi. Eğitim Müşaviri Yıldız da Öğretmenler Günü’nde öğretmenliğin ne kadar değerli bir meslek olduğunun vurgulandığını ifade ederek, “Bu meslek, bize Ulu Önder Atatürk’ten miras bırakıldı” diye konuştu. Törende, öğrenciler folklor gösterisi yaptı ve şarkılar seslendirdi.‘ÇOCUKLARIMIZ İKİ ANA DİLLİ YETİŞTİRİLMELİ’
Frankfurt’ta da Öğretmenler Günü, Türk Kültür Merkezi’nde kutlandı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Almanya’da görev yapan öğretmenlerin, çocuklarımızı en az iki ana dil bilen, her iki vatanını da iyi tanıyan, içinde yaşadıkları toplumların saygın birer üyesi haline gelmiş bireyler olarak yetiştirmek gibi görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi. Kutlamada Betül Akdağ’nın okuduğu okulunun duvarının yıkılması sonucu hayatını kaybeden bir öğrtemnenin son dileğini anlatan Ceyhun Atıf Kansu’nun ‘Dünyanın çiçeklerini getirin’ şiiri, dinleyicileri çok duygulandırdı. Çocuklar da ‘Öğretmen Olmak İstiyorum’ gösterisiyle büyük alkış aldılar.‘ANA DİLİ YOK OLMA NOKTASINA GETİRDİLER’
Hessen Türk Öğretmenleri Derneği (TÖDER) Başkanı Zeynel Fırat ise Türk Alman Kulübü’nde düzenlenen kutlamada Almanya’da derslerin öğleden sonraya alınması, devam mecburiyetinin kaldırılması, not vermeme, karşısına çalışma grupları koyma, öğretmen atamama, öğretmen yetiştiren üniversiteleri kapatma gibi sorunlarla ana dilin bitirilme noktasına getirildiğini ileri sürdü. Zeynel Fırat, “Ana dilimize vurulan darbelere karşı mücadele ediyoruz. Biz ATÖF ve TÖDER, konsolosluğumuz ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek dilimizi ve kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Bizler iyi biliyoruz ki, iyi yetişen bir çocuğun yalnızca Almanya ve Türkiye’ye değil dünyaya faydası var. Türkçe’nin Alman okullarında ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak okutulması için bir projeyi sivil toplum örgütleriyle hazırladık. 20 bin imzalı dilekçeyi bakanlığı sunduk, takip edilyoruz” dedi.
BELÇİKA’DA DA KUTLANDI
Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği’nce Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği Konferans Salonu’nda düzenlenen programda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu. Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, öğretmenliğin ‘Önemli ve kutsal bir meslek olduğunu’ vurguladı. Etkinliğe, Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
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