‘Almanya Türküleri’ paneli ve gurbet türküleri konseri
Almanya’nın Köln kentinde ‘Almanya Türküleri’ paneliyle gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.
KÖLN Yunus Emre Enstitüsü ile Köln Üniversitesi Avrupa Müzik Etnolojisi Enstitüsü işbirliğiyle Köln Üniversitesi’nde düzenlenen panelde Avrupa’ya göç eden ilk kuşağın yazdığı türküler ve konu aldıkları toplumsal sorunlara değinildi. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı konuşmada, gurbet türkülerinin söz yazarlarının genelde anonim ya da halk edebiyatı aşıklarından oluştuğunu söyledi.
‘TÜRKÜLERDE UMUT VE ÖZLEM VAR’
Anadolu’dan Avrupa’ya yönelik göç tarihinde dert ve özlemleri anlatma yönteminin zamanla değiştiğine dikkati çeken Öztürk, “Türkülerin sözlerinde Avrupa’ya göç edenlerin her türlü sorun, dert, umut ve özlemlerini duymak mümkündür. Yeni kuşakla birlikte bu geleneği yaşatma imkanı zayıflamış, başkaldırı içeren rap türü yaygınlaşarak bu türkülerin yerini almıştır” dedi. Köln Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eckehard Pistrick moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Dortmund Orpheus Müzik Topluluğu Başkanı Rebal Alkhodari ile Yurdun Sesi Topluluğu’ndan Çiğdem Ahi de konuşma yaptı. Panelin ardından Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu ilk korolardan, Cengiz İyilik yönetimindeki Yurdun Sesi Topluluğu sahne aldı. Koronun Almancaya da çevrilen gurbet türküleri müzikseverlerce alkışlandı.
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