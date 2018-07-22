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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
22.07.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı

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Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya ile Türkiye arasında uzun süredir yaşanan gergin hava, yerini tekrar yumuşamaya bırakıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de seçim sonrası ve OHAL’in kaldırılması üzerine Türkiye’ye seyahat uyarısını hafifletti, Ekonomi Bakanlığı da bir yıl önce alınan ekonomik tedbirleri kaldırdı.

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı bir yıl önce bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de gözaltına alınması üzerine Türkiye’ye seyahat tavsiyesini sertleştirmişti. Bakanlığın seyahat tavsiyesinde, Türkiye’nin her tarafında Alman vatandaşlarının tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilerek, “Türkiye’ye gitmeyin” mesajı verilmişti. Dışişleri Bakanlığı, OHAL’in kalkması üzerine bu uyarısını kaldırdı. Ama bakanlığın seyahat tavsiyesinde halen ‘yüksek bir gözaltı riski’
bulunduğuna işaret edildi. Bir yıl önceki uyarıda yer alan, “Türkiye’nin her yerinde, turistik bölgeler de dahil gözaltılar hesaba katılmalı” cümlesi tavsiyeden çıkarıldı.
Dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudner’in tutuklanması üzerine seyahat uyarısını sertleştirmiş ve Hermes kredileri garantisinde kısıtlamalara gidilmesi kararını almıştı.

HERMES ÜST SINIRI KALKTI
Ekonomi Bakanlığı da Türkiye’de iş yapan Alman işadamlarına verilen Hermes kredilerindeki 1.5 milyar euroluk üst sınırı kaldırdı. Ancak siparişlerin ‘tek tek ve yoğun biçimde’ inceleneceği vurgulandı.
Hermes garantisi, Türkiye’de iş yapan Alman işadamlarının zararını karşılamayı güvence altına alıyor. Türkiye, Hermes garantisinden yararlanan ülkelerin başında geliyor. 2016’da Hermes garantisinden en çok yararlanan ülkeler Mısır, Rusya ve ABD oldu.
Seyahat uyarısının yumuşatılması ve Hermes kredilerinde sınırın kaldırılması Almanya’nın Türkiye ile gerilen ilişkileri normale dönüştürme sinyali olarak yorumlandı.

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