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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar arşiv
24.04.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Almanya, Türkiye’nin seçim talebine izin verecek mi?

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Almanya, Türkiye’nin seçim talebine izin verecek mi?

Almanya’da yaşayan 1,4 milyon Türk vatandaşının, 24 Haziran’daki erken seçimde oy kullanabilmesi için Ankara’nın yaptığı başvurunun ardından gözler Berlin’in vereceği karara çevrildi.

24 Haziran erken seçimlerinde Almanya’daki Türk vatandaşlarının Almanya’da kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için Ankara’nın Berlin’e ilettiği talebin ardından gözler Alman makamlarına çevrildi. Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan yetkililer, Alman hükümetinin ilkesel olarak Türkiye seçimleri için Almanya’da sandıkların kurulmasına herhangi bir itirazı olmadığını, ancak konunun güvenlik boyutu ile değerlendirileceğini kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talep önce Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenecek ardından Federal İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. İçişleri Bakanlığı da Türkiye’nin oy sandıklarını kurmak istediği eyaletlerin içişleri bakanlıklarına talebi ileterek görüşlerini isteyecek.

BERLİN NE ZAMAN YANIT VERECEK?
Eyalet içişleri bakanlıkları, oylamanın yapılacağı bölgelerde güvenliğini sağlayabilmek için Ankara tarafından iletilen takvim ve planlamayı mercek altına alacak. Bu çerçevede oy sandıklarının kurulacağı başkonsolosluk ya da spor merkezlerinin yeri, oy verme işleminin hangi tarihlerde ve saatlerde yapılacağı, kaç kişinin oy vermesinin beklendiği gibi bilgiler incelenecek.
Bu süreçte Türkiye’den ilave bilgi talep edilmesi halinde Alman Dışişleri Bakanlığı devreye girerek ek bilgi talebine yanıt verilmesi için Ankara ile temasta olmayı sürdürecek. Bu sürecin tamamlanması, ilgili eyaletlerin başkente ‘güvenlik durumuna ilişkin değerlendirme’ yazısını iletmesi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı nihai değerlendirmesini şekillendirecek, Alman hükümetine sunacak ve yeşil ışık yakılması halinde bu karar Ankara’ya iletilecek.
Alman yetkililer geçmiş seçimlerde bu sürecin ortalama iki, üç hafta sürdüğünü bu sefer de benzer bir sürecin yaşanmasının ‘muhtemel’ olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin notasında, Almanya’daki sandıkların ilk tur için 4-17 Haziran tarihinde, seçimin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde kurulmasının planlandığı ifade edilmişti.

KOŞULLARI ALMANYA BELİRLEYECEK
Geçen yıllarda seçim kampanyaları için Almanya’ya gelen bazı Türk siyasetçilerin kullandıkları söylemler, Almanya’ya yönelttikleri suçlamalar, Alman kamuoyunda ve medyada büyük tartışmalara yol açmış, Merkel hükümeti bunun üzerine, sandıkların kurulmasına izin verse de siyasetçilerin kampanyalarına sınırlamalar getirmişti.
Alman hükümetinin bu yaklaşımı diplomatlar tarafından, “fren mekanizmalı sandık izni” olarak nitelendirilmişti. Merkel hükümeti, Türkiye’ye ilettiği notada, Almanya’da sandıkların kurulduğu süre boyunca, Türk yetkililerin ve siyasetçilerin Alman yasalarına uymak zorunda olduklarının altını çizmiş, Alman makamlarıyla yakın işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulamıştı.
Eyalet içişleri bakanlıklarının gelecek günlerde yapacakları değerlendirmelerin olumlu olması ve hükümetin de yeşil ışık yakması durumunda, Türkiye’ye verilecek yanıtta bu noktaların bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

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