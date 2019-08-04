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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.08.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Almanya, tren biletlerinde KDV’yi düşürecek

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Almanya, tren biletlerinde KDV’yi düşürecek

Almanya’da hükümet ve muhalefet partileri, iklimi koruma kapsamında tren yolculuğunun ucuzlatılmasını tartışıyor. Markus Söder’in tamamen kaldırılmasını istediği tren yolculuğunda KDV’nin öncelikli olarak düşürülmesi planlanıyor.

BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığında Çevre, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Ulaştırma ve Tarım bakanlarından oluşan ‘İklim Kabinesi’nin önceki hafta toplantısında Çevre Bakanı Svenja Schulze, uçak biletlerine iklim koruma vergisi getirilmesini talep etti. Schulze, uçak biletlerinin tren biletlerinden daha pahalı olduğunu ve hava taşımacılığının da çevreyi korumaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Hemen ardından hükümetin küçük ortağı CSU Lideri Markus Söder, iklim dostu tren yolculuğunu teşvik etmek için tren biletlerindeki KDV’nin düşürülmesini, hatta gerekirse tamamen kaldırılmasını talep etti. Söder’in çağrısı yoğun destek gördü. Ancak KDV’nin tam kaldırılması yerine öncelikli olarak düşürülmesi isteniyor.

Almanya, tren biletlerinde KDV’yi düşürecek
‘HEMEN ORTAK BİR YOL BULABİLİRİZ’
CSU Ulaştırma Politikaları Sözcüsü Daniela Ludwig, “Ben KDV’nin çok kısa zaman zarfında azaltılmasından yanayım. Bu, neden yıl sonuna kadar olmasın?” diye sordu. CDU Grup Başkan Yardımcısı Andreas Jung, ise “KDV’nin düşürülmesi doğrudan uygulamaya konulabilir, eğer siyasi irade oluşursa” dedi. Jung, vergi indiriminin 1 Ocak 2020 yılında uygulamaya konulabileceğini kaydetti. SPD Ulaştırma Politikaları Sözcüsü Kirsten Lühmann da, “Eğer Hıristiyan Birlik bu hedefe hazırsa, hemen ortak bir yol bulabiliriz. Tren yolculuğunun ucuzlatılması bizim uzun zamandır hedefimiz” dedi.
Almanya, tren biletlerinde KDV’yi düşürecek
5 MİLYON YOLCU ARTIŞI BEKLENİYOR
Alman Demiryolları (DBB) da vergi indiriminden yana. DBB Başkanı Richard Lutz, vergi indiriminin hemen biletlere yansıyacağını söyledi. Demiryolları, vergi indirimi olması durumunda yılda 5 milyon yolcu artışı bekliyor. Yıl sonunda 150 milyona ulaşacağı hesaplanan tren yolcu sayısını DBB iki kat artırarak, 260 milyona çıkarmak istiyor.
Tren biletlerinden yüzde 19 KDV kesiliyor. KDV’nin yüksek olması tren yolculuğunu uçak yolculuğundan daha pahalı kılıyor. KDV’nin tren biletlerinde yüzde 7’ye indirilmesi devlet kasasına 400 milyon Euro daha az gelir girmesi anlamına geliyor. Bu açığın nasıl kapatılacağı sorusuna farklı cevaplar var. Bütçede kısıtlamaya gidilmesinin yanında, tren yolcu sayısının artması durumunda bu açığın kendiliğinden kapanacağı da hesaplanıyor. Açığın, uçak biletlerine yapılacak iklim vergisiyle de kapanmasını isteyenler var.

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