Almanya Tabipler Birliği online muayene istiyor
Almanya’nın Erfurt kentinde toplanan Tabipler Birliği, hastaların internet üzerinden doktoru arayıp görüntülü muayene hizmeti almasını istiyor.
Almanya’da doktor sıkıntısı yaşandığını belirten Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, hastaların internet ya da telefon üzerinden muayene hizmeti alabileceğini söyledi. Erfurt kentindeki Tabipler Birliği kurultayında konuşan Montgomery, “Bundan hastalar yararlanacak. Bazı durumlarda randevu bile almak çok zor” dedi. Online görüşmenin doktora ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade eden Montgomery, bunun şahsen muayeneyi de engellemeyeceğini belirtti.
SAĞLIK BAKANINDAN DESTEK
Almanya’da mevcut yasa Tabipler Birliğinin bu isteğine imkan vermiyor. Ancak Sağlık Bakanı Jens Spahn da online görüşme saatinin özellikle doktor ulaşımının zor olduğu köylerde hızlı görüşme imkanı sunacağını, büyük kentlerde de uzun bekleme süresini kısaltacağını belirterek yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yasanın değişmesi durumunda ise somut olarak nasıl uygulanacağına eyalet tabipler odaları karar verecek.
KİM GARANTİ VERECEK?
Online muayeneye izin çıkması halinde verilerin nasıl gizli kalacağı da tartışma konusu oldu. ‘Hastaların özel bilgilerinin gizli kalacağına kim garanti verecek? İnternet şirketleri bu bilgileri kullanır mı?’ endişesi ortaya çıktı. Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, doktorun, hasta bilgilerinin gizli kalmasından kendisinin sorumlu olacağını söyledi.
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