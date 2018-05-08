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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
08.05.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Almanya Tabipler Birliği online muayene istiyor

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Almanya Tabipler Birliği online muayene istiyor

Almanya’nın Erfurt kentinde toplanan Tabipler Birliği, hastaların internet üzerinden doktoru arayıp görüntülü muayene hizmeti almasını istiyor.

Almanya’da doktor sıkıntısı yaşandığını belirten Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, hastaların internet ya da telefon üzerinden muayene hizmeti alabileceğini söyledi. Erfurt kentindeki Tabipler Birliği kurultayında konuşan Montgomery, “Bundan hastalar yararlanacak. Bazı durumlarda randevu bile almak çok zor” dedi. Online görüşmenin doktora ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade eden Montgomery, bunun şahsen muayeneyi de engellemeyeceğini belirtti.

SAĞLIK BAKANINDAN DESTEK
Almanya’da mevcut yasa Tabipler Birliğinin bu isteğine imkan vermiyor. Ancak Sağlık Bakanı Jens Spahn da online görüşme saatinin özellikle doktor ulaşımının zor olduğu köylerde hızlı görüşme imkanı sunacağını, büyük kentlerde de uzun bekleme süresini kısaltacağını belirterek yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Yasanın değişmesi durumunda ise somut olarak nasıl uygulanacağına eyalet tabipler odaları karar verecek.

KİM GARANTİ VERECEK?
Online muayeneye izin çıkması halinde verilerin nasıl gizli kalacağı da tartışma konusu oldu. ‘Hastaların özel bilgilerinin gizli kalacağına kim garanti verecek? İnternet şirketleri bu bilgileri kullanır mı?’ endişesi ortaya çıktı. Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, doktorun, hasta bilgilerinin gizli kalmasından kendisinin sorumlu olacağını söyledi.

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