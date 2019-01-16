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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Foto: Reuters
16.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Almanya son saniyede galibiyeti kaçırdı

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Almanya son saniyede galibiyeti kaçırdı

Almanya’nın evsahipliğini yaptığı Dünya Hentbol Şampiyonası’na devam edildi. Dört grupta 24 takımın mücadele ettiği şampiyonada salı akşamı A ve C Gruplarında dördüncü karşılaşmalar tamamlandı. Gecenin en çekişmeli karşılaşması Almanya ile Fransa arasında oynandı. Berlin’de karşı karşıya gelen iki ülkenin maçını 13 bin 500 biletli seyirci izledi.

Almanya’nın her iki yarıda da etkili oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 12-10 Panzerlerin lehine sona erdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Almanya hep iki gol farkla önde girdi. Son 27 saniye kaldığında Almanya 25-24 öndeyken atak yaptı. Bu atak sırasında hatalı pasla topu kaybetti. Atak sırası Fransa’ya geçti. Sert savunma yapan Almanlar, maçın bitimine üç saniye kala faul yaptı ve bir oyuncusu iki dakika cezası aldı. Fransa serbest atış kullandı. Serbest atıştan Fransa gol bulamazken hakem, düdük çalmadan topun oyuna girdiğini gerekçe göstererek atışı tekrarladı. Atış için Fransa hazırlık yaparken Mercedes Benz Arena’yı dolduran 13 bin 500 seyirci ayakta ıslıkla Fransız sporcuların konsantrasyonunu bozmak için gürültü çıkardı. Fransa üç saniye içinde golü bulunca maç 25-25 berabere sona erdi. Bu sonuçla iki takım da bir üst tura çıkmayı garantiledi. Ancak son saniyelerde galibiyetin kaçırılması Almanlarda büyük hüzne yol açtı.

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