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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.11.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Almanya şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

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Almanya şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

Almanya eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaeker’in oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker, özel bir klinikte sunum yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayda saldırgana müdahale etmek isteyen bir kişi de ağır yaralandı.

SALDIRI, 59 yaşındaki Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker’in dün akşam Schlosspark Klinik’in konferans salonunda karaciğer yağlanması üzerine sunum yaptığı sırada yaşandı. Rheinland Pfalz Eyaleti’nden geldiği belirlenen 57 yaşındaki saldırgan, çok sayıda kişinin gözü önünde bir anda Prof. von Weizsaeker’i bıçakladı. O sırada dinleyiciler arasında bulunan bir kişi saldırganı etkisiz hale getirmek istedi. Ancak gözü dönmüş saldırgan onu da bıçakladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişinin konferansı dilemeye gelen 33 yaşındaki bir polis memuru olduğu açıklandı. Bıçak darbeleri alan Prof. von Weizsaeker olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı polis ise tedavi altına alındı. Salonda bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.
Soruşturmayı üstlenen cinayet masası ekipleri saldırganın evinde arama yapıldı. Polis, Weizsaeker ailesinin herhangi bir ölüm tehdidi alıp almadığını da araştırırken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.
BÖLÜM BAŞKANIYDI
Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker, Bonn Heidelberg Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2005 yılından beri Schlosspark Klinik’te İç Hastalıkları Bölüm Başkanılığı görevini sürdüren Prof. Dr. von Weizsaeker, Almanya’nın 6. Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaeker’in oğluydu. Richard von Weizsaeker, 1982 yılından 1984 yılına kadar Berlin Eyalet Başbakanlığı görevinde bulundu. 1984-1994 yılları arasında ise Almanya Cumhurbaşkanlığı yaptı. CDU üyesi Richard von Weizsaeker, 2015 yılının ocak ayında 94 yaşındayken yaşamını yitirdi.

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