Almanya şokta! Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü
Almanya eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaeker’in oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker, özel bir klinikte sunum yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayda saldırgana müdahale etmek isteyen bir kişi de ağır yaralandı.
SALDIRI, 59 yaşındaki Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker’in dün akşam Schlosspark Klinik’in konferans salonunda karaciğer yağlanması üzerine sunum yaptığı sırada yaşandı. Rheinland Pfalz Eyaleti’nden geldiği belirlenen 57 yaşındaki saldırgan, çok sayıda kişinin gözü önünde bir anda Prof. von Weizsaeker’i bıçakladı. O sırada dinleyiciler arasında bulunan bir kişi saldırganı etkisiz hale getirmek istedi. Ancak gözü dönmüş saldırgan onu da bıçakladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişinin konferansı dilemeye gelen 33 yaşındaki bir polis memuru olduğu açıklandı. Bıçak darbeleri alan Prof. von Weizsaeker olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı polis ise tedavi altına alındı. Salonda bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.
Soruşturmayı üstlenen cinayet masası ekipleri saldırganın evinde arama yapıldı. Polis, Weizsaeker ailesinin herhangi bir ölüm tehdidi alıp almadığını da araştırırken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.
BÖLÜM BAŞKANIYDI
Prof. Dr. Fritz von Weizsaeker, Bonn Heidelberg Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2005 yılından beri Schlosspark Klinik’te İç Hastalıkları Bölüm Başkanılığı görevini sürdüren Prof. Dr. von Weizsaeker, Almanya’nın 6. Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaeker’in oğluydu. Richard von Weizsaeker, 1982 yılından 1984 yılına kadar Berlin Eyalet Başbakanlığı görevinde bulundu. 1984-1994 yılları arasında ise Almanya Cumhurbaşkanlığı yaptı. CDU üyesi Richard von Weizsaeker, 2015 yılının ocak ayında 94 yaşındayken yaşamını yitirdi.
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