Almanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek
GeriAvrupa Almanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
14.07.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Almanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek

Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A., mahkemenin yasaklamasına rağmen cuma sabahı Almanya’dan Tunus’a sınır dışı edildi. Mahkeme şimdi Yabancılar Dairesi’nin Tunus vatandaşını ülkeye geri getirmesini istiyor.

TERÖR örgütü El Kaide’nin eski elebaşı Usame Bin Ladin’in Almanya’dan Tunus’a sınır dışı edilen eski korumasının mahkeme kararıyla tekrar Almanya’ya geri getirilmesi talep edildi. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin ‘ağır bir şekilde hukuka aykırı’ olduğuna ve “hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.’nın bu nedenle “derhal Almanya’ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi’nin karşılaması” yönünde karar aldı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Mülteciler Bakanlığı ise Bochum Belediyesi Yabancılar Dairesi ile birlikte mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
Emniyet makamları tarafından “tehlikeli bir İslamcı” olarak nitelendirilen Sami A. Cuma sabahı polis eşliğinde Düsseldorf’tan ülkesi Tunus’a gönderilmişti. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın işkence görmeyeceği yönünde Tunus’tan diplomatik güvence istendiğini, ancak güvence gelmediği için, sınır dışı edilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmişti.

KARAR UÇAKTAYKEN ULAŞTI
Mahkemenin kararı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ne ancak Sami A. uçaktayken ulaşmış, mahkeme yetkilileri bunun arkasında, birçok kez bilgi almak için başvurmalarına rağmen sınır dışı uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda hiçbir yetkilinin kendilerine açıklama yapmamasının olduğunu kaydetmişti.
Cuma sabahı Tunus’a varan Sami A.’nın gözaltına alındığı bildiriliyor. Alman Haber Ajansı’na (dpa) konuşan Tunus Adalet Bakanlığı sözcüsü, A.’nın Almanya’da “radikal faaliyetlere” katılıp katılmadığının soruşturulduğunu belirtti.

TÜM İDDİALARI REDDEDİYOR
1997’de üniversite eğitimi için Almanya’ya gelen Sami A. yıllardır eşi ve çocuğuyla Bochum kentinde yaşıyordu. 2000 yılında Afganistan’daki bir El Kaide kampında askeri eğitim gördüğü ve bir süre terör örgütünün kurucusu ve lideri Usame Bin Ladin’in koruması olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Daha sonra Almanya’da Selefi vaiz olarak faaliyet gösterdiği söylenen Sami A. tüm iddiaları reddediyor. Federal Başsavcılık’ın Sami A. hakkında cezai soruşturma başlattığı ancak hakkında yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle soruşturmayı durdurduğu bildiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Acaba devletin bilinmesini istemediği birileri mi var?

15 Temmuz şehitleri, Avrupa’da da anılıyor

Almanya, sınır dışı ettiği Bin Ladin’in eski korumasını geri getirecek

‘Trump’a taviz verdikçe, bir adım daha ileri gidiyor’