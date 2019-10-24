Almanya Savunma Bakanı’nın Türkiye gafı, ‘O makama uygun mu’ tartışması başlattı
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in NATO Savunma Bakanları toplantısına hareket etmeden önce Türkiye konusunda yaptığı gaf, sert tepkilere hedef oldu. Savunma Bakanı’nın Türkiye’nin Suriye’de bir bölgeyi ilhak ettiği sözleri, muhalefet partileri arasında ‘Bakan bu makama uygun mu’ tartışması başlattı.
ALMANYA Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’e hareketinden önce Türkiye açıklamasaylı büyük şaşkınlık yarattı. Suriye sınırına uluslararası güç konuşlandırılması talebiyle koalisyon içinde sert eleştirilere hedef olan Kramp Karrenbauer, bu sefer de Türkiye’nin Suriye’de bir bölgeyi ‘ilhak ettiğini’ söyledi. Erfurt kentinde çarşamba akşamı bir kışlayı ziyaret eden Savunma Bakanı “Gerçek olan, bizim NATO’da müttefiğimiz de olan Türkiye, güvenlik çıkarlarını ileri sürerek, uluslararası hukuka aykırı biçimde bir bölgeyi ilhak etti, insanları oradan göç etiriyor” dedi.
BAKAN BENİ KORKUTUYOR
Muhalefetteki FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, Kramp Karrenbauer’i yanlış kavramlarla yanlış bilgi yaymakla suçladı. Lambsdorff, “Savunma Bakanı, böyle ciddi konularda kamuoyu önünde yeteneksizliğini sergileyerek, insanı şaşırtıyor” dedi.
Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da “Bir savunma bakanı kriz zamanlarında argümanlarını daha özenle seçmeli. Suriye’ye Alman askerleri göndermek isteyen bakanın bu konudaki hukuksal temeli yavaş yavaş beni korkutuyor” dedi.
Muhalefet, bir ülkenin bir başka ülkenin toprağını zorla kendi topraklarına katması anlamına gelen ‘ilhak’ın Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PKK/YPG militanlarına karşı düzenlenen ve kalıcı olmayan harekat için kullanılamayacağına dikkati çekti.
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