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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
24.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı’nın Türkiye gafı, ‘O makama uygun mu’ tartışması başlattı

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Almanya Savunma Bakanı’nın Türkiye gafı, ‘O makama uygun mu’ tartışması başlattı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in NATO Savunma Bakanları toplantısına hareket etmeden önce Türkiye konusunda yaptığı gaf, sert tepkilere hedef oldu. Savunma Bakanı’nın Türkiye’nin Suriye’de bir bölgeyi ilhak ettiği sözleri, muhalefet partileri arasında ‘Bakan bu makama uygun mu’ tartışması başlattı.

ALMANYA Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’e hareketinden önce Türkiye açıklamasaylı büyük şaşkınlık yarattı. Suriye sınırına uluslararası güç konuşlandırılması talebiyle koalisyon içinde sert eleştirilere hedef olan Kramp Karrenbauer, bu sefer de Türkiye’nin Suriye’de bir bölgeyi ‘ilhak ettiğini’ söyledi. Erfurt kentinde çarşamba akşamı bir kışlayı ziyaret eden Savunma Bakanı “Gerçek olan, bizim NATO’da müttefiğimiz de olan Türkiye, güvenlik çıkarlarını ileri sürerek, uluslararası hukuka aykırı biçimde bir bölgeyi ilhak etti, insanları oradan göç etiriyor” dedi.

BAKAN BENİ KORKUTUYOR
Muhalefetteki FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, Kramp Karrenbauer’i yanlış kavramlarla yanlış bilgi yaymakla suçladı. Lambsdorff, “Savunma Bakanı, böyle ciddi konularda kamuoyu önünde yeteneksizliğini sergileyerek, insanı şaşırtıyor” dedi.
Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da “Bir savunma bakanı kriz zamanlarında argümanlarını daha özenle seçmeli. Suriye’ye Alman askerleri göndermek isteyen bakanın bu konudaki hukuksal temeli yavaş yavaş beni korkutuyor” dedi.
Muhalefet, bir ülkenin bir başka ülkenin toprağını zorla kendi topraklarına katması anlamına gelen ‘ilhak’ın Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PKK/YPG militanlarına karşı düzenlenen ve kalıcı olmayan harekat için kullanılamayacağına dikkati çekti.

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