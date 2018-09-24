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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA, AA
24.09.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı, yangın dolayısıyla halktan özür diledi

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Almanya Savunma Bakanı, yangın dolayısıyla halktan özür diledi

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Meppen kentinde Alman Ordusu’na ait Savunma Teknik Birimi (WTD) 91 tesislerinde roket testleri sırasında yangın çıktı. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yangın dolayısıyla halktan özür diledi.

YANGINA itfaiye, kurtarma ekipleri ve askerlerle birlikte 2000 kişi müdahale etti. yangının ormanlık alanlara ve binalara sıçramaması için büyük çaba harcanıyor. Alman Ordu sözcüsü, yağan yağmurla birlikte, yangının kontrol almaya çalıştıklarını ifade etti. Yangının orduya ait tesislerde çıktığı belirtilirken, tesis etrafındaki şehirlerde dumanların yükselmesi endişelere yol açıyor. Yangının çevredeki yerleşim birimlerine yayılma tehlikesi nedeniyle, Stavern’de tahliye çalışmaları başlatıldı. Yangın dolayısıyla bölgedeki dumanlar büyük hava kirliliğine yol açıyor. Şu ana kadar yangın söndürmede görevli 2 bin kişiye destek olarak, çok sayıda asker görevlendirildi.

Almanya Savunma Bakanı, yangın dolayısıyla halktan özür diledi

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Meppen’deki Savunma Teknik Birimi 91’in tesislerini ziyaret etti. Bakan Leyen daha sonra tesislere yakın yerleşim alanı Stavern’e gitti. Yangının ihmal sonucu çıktığını belirten van der Leyen, ordu adına halktan özür diledi.

ALMAN ORDUSU ALARM VERİYOR
Askeri uzmanlar, Alman Ordusu’nda son yıllardaki olumsuz olaylardan dolayı endişe ediyor. Uzmanlar, Alman Ordusu’nda köklü bir değişimin olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. En son, Alman Tornado savaş uçakları NATO kriterlerine yeterli bulunmamış ve orduya ait bir çok tankın çalışmadığı savunma raporları sonucunda ortaya çıkmıştı.

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