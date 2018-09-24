Almanya Savunma Bakanı, yangın dolayısıyla halktan özür diledi
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Meppen kentinde Alman Ordusu’na ait Savunma Teknik Birimi (WTD) 91 tesislerinde roket testleri sırasında yangın çıktı. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yangın dolayısıyla halktan özür diledi.
YANGINA itfaiye, kurtarma ekipleri ve askerlerle birlikte 2000 kişi müdahale etti. yangının ormanlık alanlara ve binalara sıçramaması için büyük çaba harcanıyor. Alman Ordu sözcüsü, yağan yağmurla birlikte, yangının kontrol almaya çalıştıklarını ifade etti. Yangının orduya ait tesislerde çıktığı belirtilirken, tesis etrafındaki şehirlerde dumanların yükselmesi endişelere yol açıyor. Yangının çevredeki yerleşim birimlerine yayılma tehlikesi nedeniyle, Stavern’de tahliye çalışmaları başlatıldı. Yangın dolayısıyla bölgedeki dumanlar büyük hava kirliliğine yol açıyor. Şu ana kadar yangın söndürmede görevli 2 bin kişiye destek olarak, çok sayıda asker görevlendirildi.
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Meppen’deki Savunma Teknik Birimi 91’in tesislerini ziyaret etti. Bakan Leyen daha sonra tesislere yakın yerleşim alanı Stavern’e gitti. Yangının ihmal sonucu çıktığını belirten van der Leyen, ordu adına halktan özür diledi.
ALMAN ORDUSU ALARM VERİYOR
Askeri uzmanlar, Alman Ordusu’nda son yıllardaki olumsuz olaylardan dolayı endişe ediyor. Uzmanlar, Alman Ordusu’nda köklü bir değişimin olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. En son, Alman Tornado savaş uçakları NATO kriterlerine yeterli bulunmamış ve orduya ait bir çok tankın çalışmadığı savunma raporları sonucunda ortaya çıkmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle