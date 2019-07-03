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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.07.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı kim olacak?

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Almanya Savunma Bakanı kim olacak?

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Brüksel yolcusu. AB liderleri maraton zirvede sürpriz bir öneri üzerine von der Leyen’in Jean Claude Juncker’in yerine Komisyon Başkanı olması üzerinde uzlaşmaya vardı. Von der Leyen’in Avrupa Parlamentosu tarafından da oy çoğunluğuyla seçilmesi gerekiyor. Ursula von der Leyen AB Komisyonu Başkanı olursa, Savunma Bakanı kim olacak?

AB liderlerinin Von der Leyen’e onay vermesi üzerine bakanın tüm önemli danışmanları tatillerini yarıda keserek Berlin’e döndü. Hukuk danışmanları, Bakan von der Leyen’in Avrupa Parlamentosu’nda seçilmeden önce mi yoksa sonra mı istifa etmesi gerektiği sorusunu inceliyor. Von der Leyen’in yerine ise kulislerde iki isim öne çıkıyor. Birinci sırada CDU’nun koyu muhafazakar kanadından Sağlık Bakanı Jens Spahn geliyor. İkinci sırada ise ılımlı kanattan CDU eski genel sekreteri Peter Tauber var. Parti liderliğinde gözü olan Jens Spahn’ın Savunma Bakanlığını isteyip istemeyeceği bilinmiyor.
Kariyeri hızla zayıflatan bakanlık olarak tanınan Savunma Bakanlığı, Almanya’da önemli bir bakanlık olduğu gibi aynı zamanda çok büyük sorunların yaşandığı bakanlık olarak da biliniyor. Von der Leyen Savunma Bakanı olarak bu sorunlara çözüm getirememekle ve danışman yolsuzluğuyla eleştiriliyor.

 

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