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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, AFP
29.09.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Almanya sağır olduğu sürece imzalamam

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Almanya sağır olduğu sürece imzalamam

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, talepleri karşılanmadığı sürece göçmen konusuna ilişkin İtalya ve Almanya arasında yapılacak anlaşmayı imzalamayacağını söyledi.

Avusturya’nın önde gelen gazetelerinden Die Presse’ye konuşan Salvini, Almanya ve ülkesi arasında yapılması planlanan göçmen anlaşması başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarını korumakla görevlendirilen Frontex’in güçlendirilmesi ve İtalya-Avusturya arasında gerginliğe neden olan Güney Tirol sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Matteo Salvini, Akdeniz’de görevlendirilen asker ve gemilerin daha fazla göçmeni toplayarak İtalya’ya getirmesine karşı olduklarını dile getirdi.
Sınırların korunmasına ilişkin, ulusal egemenliğin korunması gerektiğini ve bunun temel şart olduğunu kaydeden Salvini, “Sınırların korunması ve iadeler için yardıma ihtiyacımız var ancak göçmenleri bizim için kaydeden ve ülkeye girmelerine müsaade eden kimseye ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

TEKRAR İTALYA’YA GÖNDERİLCEK
Matteo Salvini, AB sınırları içinde ilk olarak İtalya’da kayıt altına alınan ve Almanya-Avusturya sınırında durdurulan göçmenlerin tekrar İtalya’ya gönderilmesine ilişkin Almanya ile yapılacak anlaşmayı, Dublin Sözleşmesi ve Akdeniz’de göçmenleri kurtaracak gemilere yönelik düzenlemelerin bir parçası olarak değerlendirdiklerini yineleyerek, “Almanya, (bu duruma) sağır olduğu ve bizim taleplerimizi karşılamadığı müddetçe anlaşmayı imzalamayacağım” ifadesini kullandı.

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