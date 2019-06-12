Almanya Rezo’yu konuşuyor: Liderlerin koltuğunu sallayan adam

KENDİSİNİ Rezo diye adlandırıyor. 26 yaşında. 1992 Wuppertal doğumlu. YouTube'da ‘Rezo’ ve ‘Rezo ja lol ey’ adıyla iki kanalı var. Bu kanallarda müzik ve komedi videoları yayınlıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir hafta önce yayınladığı Almanya'da büyük partileri eleştiren videosu tam bir rekor kırdı. 16 milyon kişi izledi.

CDU’NUN İMHASI

Rezo, ‘CDU'nun İmhası’ başlıklı videosuyla hükümetin büyük ortağı CDU’yu hedef aldı. CDU'yu da SPD'yi de seçmeyin çağrısı yaptı. Şimdi CDU ve SPD’nin oy kaybı ve ardından yaşanan hükümet krizinden Rezo sorumlu tutuluyor. Rezo'ya karşı tepki vermekte geciken ve ifade özgürlüğünü kısıtlama imkanlarını inceleme gibi yanlış çıkış yapan CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer'in koltuğu sallanıyor. Kramp Karrenbauer'in başbakan adaylığı için yeterli beceriye sahip olmadığı tartışılıyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SINIR

CDU lideri Kramp Karrenbauer, önce videoya dört gün sonra tepki gösterdiğini ve dijital çağda bunun çok geç olduğunu kabul etti. Ardından “İnternette her şeye müsaade etmeli miyiz, bu konuyu tartışmamız gerekir” sözleriyle de sosyal medyada ifade özgürlüğünü kısıtlama imkanlarının incelenmesini istedi. Kramp Karrenbauer'in bu çıkışı, parti liderliği ve başbakanlık adaylığı yeteneğini tartışmaya açtı.

Sadece CDU değil, SPD de seçimlerde oy kaybından Rezo videosunun etkisi olduğu görüşünde. Seçim analizlerine göre SPD, 18-24 yaş arası seçmenlerden yüzde 8’inin, CDU yüzde 12’sinin oyunu alabildi.

SUÇLAMALARI VE CDU DAVETİNİ REDDETTİ

Rezo ise büyük partilerin seçim kaybından kendisinin sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Yine sosyal medya hesabından seçim sonuçlarının aslında bu iki büyük partinin siyaset değişikliğine gitmesi gerektiğini gösterdiğini yazdı. Rezo, videonun bir fake kampanya olduğu, arkasında başka parti ve kuruluşların bulunduğu iddialarını da yalanladı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, tartışmalar üzerine Rezo'yu görüşmeye davet etti. Rezo, konuşurken kekelediği gerekçesiyle daveti reddetti.

VİDEOYU İZLEYİP PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKANLAR VAR

Videosuna “Bugün CDU'yu ele alacağız. Biraz SPD, biraz da AfD olacak. Ama ağırlık CDU'da. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen konularda CDU ne yaptı? Bu videoda yaptıkları işin ehli olmadıklarını, geleceğimizi nasıl yıktıklarını belgelerle göstereceğim” sözüyle başlayan Rezo, yaklaşık bir saat süren videosunda zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olduğunu anlatıyor, ama en önemlisi de bilim insanlarının iklim değişikliğinin yeryüzüne zararları üzerine açıklamalarını ekrana getiriyor. İklim değişikliği Rezo'nun videosunda en etkileyici bölümü oluşturuyor. Özellikle genç seçmenleri iki büyük partiye oy vermekten bu bölümün caydırdığı tahmin ediliyor. Videoyu izledikten sonra parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan gençler de var.