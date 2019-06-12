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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
12.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Almanya Rezo’yu konuşuyor: Liderlerin koltuğunu sallayan adam

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Almanya Rezo’yu konuşuyor: Liderlerin koltuğunu sallayan adam

Almanya YouTube fenomeni Rezo'yu konuşuyor. Videoları izlenme rekorları kıran 26 yaşındaki Rezo’nun siyasi atmosferi bozduğu ve siyasi parti liderlerinin koltuğunu salladığı ve hükümet krizinden sorumlu tutuyor.

KENDİSİNİ Rezo diye adlandırıyor. 26 yaşında. 1992 Wuppertal doğumlu. YouTube'da ‘Rezo’ ve ‘Rezo ja lol ey’ adıyla iki kanalı var. Bu kanallarda müzik ve komedi videoları yayınlıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir hafta önce yayınladığı Almanya'da büyük partileri eleştiren videosu tam bir rekor kırdı. 16 milyon kişi izledi.

CDU’NUN İMHASI
Rezo, ‘CDU'nun İmhası’ başlıklı videosuyla hükümetin büyük ortağı CDU’yu hedef aldı. CDU'yu da SPD'yi de seçmeyin çağrısı yaptı. Şimdi CDU ve SPD’nin oy kaybı ve ardından yaşanan hükümet krizinden Rezo sorumlu tutuluyor. Rezo'ya karşı tepki vermekte geciken ve ifade özgürlüğünü kısıtlama imkanlarını inceleme gibi yanlış çıkış yapan CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer'in koltuğu sallanıyor. Kramp Karrenbauer'in başbakan adaylığı için yeterli beceriye sahip olmadığı tartışılıyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SINIR
CDU lideri Kramp Karrenbauer, önce videoya dört gün sonra tepki gösterdiğini ve dijital çağda bunun çok geç olduğunu kabul etti. Ardından “İnternette her şeye müsaade etmeli miyiz, bu konuyu tartışmamız gerekir” sözleriyle de sosyal medyada ifade özgürlüğünü kısıtlama imkanlarının incelenmesini istedi. Kramp Karrenbauer'in bu çıkışı, parti liderliği ve başbakanlık adaylığı yeteneğini tartışmaya açtı.
Sadece CDU değil, SPD de seçimlerde oy kaybından Rezo videosunun etkisi olduğu görüşünde. Seçim analizlerine göre SPD, 18-24 yaş arası seçmenlerden yüzde 8’inin, CDU yüzde 12’sinin oyunu alabildi.

Almanya Rezo’yu konuşuyor: Liderlerin koltuğunu sallayan adam

SUÇLAMALARI VE CDU DAVETİNİ REDDETTİ
Rezo ise büyük partilerin seçim kaybından kendisinin sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Yine sosyal medya hesabından seçim sonuçlarının aslında bu iki büyük partinin siyaset değişikliğine gitmesi gerektiğini gösterdiğini yazdı. Rezo, videonun bir fake kampanya olduğu, arkasında başka parti ve kuruluşların bulunduğu iddialarını da yalanladı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, tartışmalar üzerine Rezo'yu görüşmeye davet etti. Rezo, konuşurken kekelediği gerekçesiyle daveti reddetti.

VİDEOYU İZLEYİP PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKANLAR VAR
Videosuna “Bugün CDU'yu ele alacağız. Biraz SPD, biraz da AfD olacak. Ama ağırlık CDU'da. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen konularda CDU ne yaptı? Bu videoda yaptıkları işin ehli olmadıklarını, geleceğimizi nasıl yıktıklarını belgelerle göstereceğim” sözüyle başlayan Rezo, yaklaşık bir saat süren videosunda zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olduğunu anlatıyor, ama en önemlisi de bilim insanlarının iklim değişikliğinin yeryüzüne zararları üzerine açıklamalarını ekrana getiriyor. İklim değişikliği Rezo'nun videosunda en etkileyici bölümü oluşturuyor. Özellikle genç seçmenleri iki büyük partiye oy vermekten bu bölümün caydırdığı tahmin ediliyor. Videoyu izledikten sonra parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan gençler de var.

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