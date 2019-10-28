Almanya refah düzeyinde AB ortalamasının üzerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya refah düzeyinde AB ortalamasının üzerinde
GeriAvrupa Almanya refah düzeyinde AB ortalamasının üzerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: ING IMAGES
28.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Almanya refah düzeyinde AB ortalamasının üzerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya refah düzeyinde AB ortalamasının üzerinde

Danışmanlık kuruluşu Boston Consulting Group’un (BCG) dünya çapında sürdürülebilir refah düzeyini gösteren yıllık değerlendirmesinde Almanya 143 ülke arasında 12’nci sırada yer aldı. 

BCG Almanya bölümünün başında bulunan Matthias Tauber Almanya’nın 143 ülkenin yer aldığı listede ‘tüm değerlendirme parametrelerinde AB ortalamasının üzerinde’ olduğunu vurguladı. Tauber ‘Almanya ekonomik başarıyı halkın refah düzeyine yansıtmayı başardı’ diye konuştu.

NORVEÇ İLK SIRADA
BCG danışmanları söz konusu değerlendirmede ülkeleri ekonomi, yatırım ve sürdürülebilirlik açısından inceliyor: 40 parametre üzerinden istihdam, gelir, sağlık, eğitim, altyapı, çevre ve eşit haklara sahip olma gibi farklı konularda değerlendiriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre her alanda yüksek puanlar alan Almanya toplamda 100 puan üzerinden 81.5 puanla sürdürülebilir refah konusunda 12’nci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 87.7 puanla Norveç bulunuyor. Onu sırayla İsviçre, İzlanda, Danimarka ve İsveç izliyor.

EĞİTİMDE 2 SIRA GERİDE
Araştırmada İskandinav ülkelerinin eşitlik ve eğitim konusunda büyük başarı gösterdiğine dikkat çekildi. Almanya ise özellikle ekonomik istikrar, sağlık ve eşitlik konularında yüksek puan aldı. Araştırma sonuçları uyarınca gelir ve istihdam konusunda gelişme kaydedilirken, çevre konusunda Almanya’nın arayı kapatmaya başladığı, buna karşılık altyapı konusundaki gelişmelerin olumlu olmadığına dikkat çekildi. Eğitim alanında ise Almanya iki sıra gerileyerek 19’uncu oldu. Tauber bunun özellikle kalifiye iş gücü açığı olarak kendini gösterdiğinin altını çizdi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle