Almanya, postacılar işsiz kalmasın posta ücretlerine zam yapıyor
Almanya’da posta idaresinin, kurumun tarihinde görülmemiş oranda mektup ve posta kartlarının dağıtım fiyatlarını yükselteceği belirtildi.
ALMAN gazetesi Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, Temmuz 2019’dan itibaren şimdi 70 Cent olan mektup 80 Cente, 45 Cent olan posta kartı ücreti de 60 Cente yükseltilecek. Federal Posta İdaresinin önemli müşterilerine, planladığı zamlarla ilgili bilgi yazısı gönderildiği kaydedilen haberde, bu zamların, posta idaresinin tarihinde yapılmış en yüksek oranda artış olduğuna dikkat çekildi.
Haberde, Alman Posta İdaresinin geçen yıl 12.1 milyar mektup taşıdığı belirtilerek, bu sayının her geçen yıl bir öncekine göre azaldığı fakat masrafların ise sendikalarla yapılan postacıların maaşlarıyla ilgili anlaşmalardan dolayı yükseldiği vurgulandı. Bundan dolayı da zamların kaçınılmaz olduğu bildirildi. Zamlarla ilgili gazeteye açıklamalarda bulunan Federal Posta Mali İşler Dairesi Müdiresi Melanie Kreis, “Kurumumuzun çalışanlarına iyi maaş ödeyebilmemiz için böyle bir zam yapmamız kaçınılmazdır. Koalisyon hükümetinin bu fiyat artışlarını onaylamasını bekliyoruz ki, yeni fiyatlar üzerinden pullarımızı da baskıya verebilelim” dedi.
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