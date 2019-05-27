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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraf: dpa
27.05.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Almanya, postacılar işsiz kalmasın posta ücretlerine zam yapıyor

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Almanya, postacılar işsiz kalmasın posta ücretlerine zam yapıyor

Almanya’da posta idaresinin, kurumun tarihinde görülmemiş oranda mektup ve posta kartlarının dağıtım fiyatlarını yükselteceği belirtildi.

ALMAN gazetesi Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, Temmuz 2019’dan itibaren şimdi 70 Cent olan mektup 80 Cente, 45 Cent olan posta kartı ücreti de 60 Cente yükseltilecek. Federal Posta İdaresinin önemli müşterilerine, planladığı zamlarla ilgili bilgi yazısı gönderildiği kaydedilen haberde, bu zamların, posta idaresinin tarihinde yapılmış en yüksek oranda artış olduğuna dikkat çekildi.
Haberde, Alman Posta İdaresinin geçen yıl 12.1 milyar mektup taşıdığı belirtilerek, bu sayının her geçen yıl bir öncekine göre azaldığı fakat masrafların ise sendikalarla yapılan postacıların maaşlarıyla ilgili anlaşmalardan dolayı yükseldiği vurgulandı. Bundan dolayı da zamların kaçınılmaz olduğu bildirildi. Zamlarla ilgili gazeteye açıklamalarda bulunan Federal Posta Mali İşler Dairesi Müdiresi Melanie Kreis, “Kurumumuzun çalışanlarına iyi maaş ödeyebilmemiz için böyle bir zam yapmamız kaçınılmazdır. Koalisyon hükümetinin bu fiyat artışlarını onaylamasını bekliyoruz ki, yeni fiyatlar üzerinden pullarımızı da baskıya verebilelim” dedi.

 

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