Almanya, ‘polise şiddet’i tartışıyor

SPD Eş Başkanı Saskia Esken, polis müdahalesinin doğru olup olmadığının incelenmesini istedi. Esken “‘Polisin müdahale taktiği orantılı mıydı?’ sorusunun hızla aydınlığa kavuşturulması gerekir. Eğer yanlış bir polis taktiği sonucu güvenlik güçleri gereksiz yere tehlikeye atıldıysa, o zaman bundan sorumlu olan Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı’dır. Biz bu taşkınlığı kınıyoruz. Bir polis memurunun ağır yaralanması korkunç bir durum. Biz polis ve ailesinin yanındayız” dedi. Sol Parti de polisi gruba gereksiz yere müdahale etmekle ve bunun sonucu sorumluluk taşımakla suçladı.

‘POLİSİN ARKASINDA DURMALIYIZ’

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise “Bu saldırı olayı aşırı sol şiddete işaret ediyor. Güçlü bir devlet, güçlü bir polis ve güvenlik teşkilatıyla mümkün. Biz kararlıca polisin arkasında durmalıyız” diye konuştu. Sol Parti’yi polise saldırıyı zararsız göstermekle suçlayan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da bunu bir skandal olarak niteledi.

Polis sendikası Başkanı Rainer Wendt ise yılbaşı gecesi polise karşı saldırıların 1970’li yıllardaki Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) ile benzerlik gösterdiğini söyledi.