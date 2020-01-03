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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Almanya, ‘polise şiddet’i tartışıyor

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Almanya, ‘polise şiddet’i tartışıyor

Almanya’nın Leipzig kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında taşkınlık yapan gruba müdahale eden polis memurlarından biri ağır yaralandı. Gruptan bazı kişilerin polise saldırdığı, polislerin başındaki kaskları çekip çıkardıkları ve yerde yatan bir polis memurunu ağır yaraladıkları olay, Alman siyasetinde sert tartışmalara yol açtı.

SPD Eş Başkanı Saskia Esken, polis müdahalesinin doğru olup olmadığının incelenmesini istedi. Esken “‘Polisin müdahale taktiği orantılı mıydı?’ sorusunun hızla aydınlığa kavuşturulması gerekir. Eğer yanlış bir polis taktiği sonucu güvenlik güçleri gereksiz yere tehlikeye atıldıysa, o zaman bundan sorumlu olan Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı’dır. Biz bu taşkınlığı kınıyoruz. Bir polis memurunun ağır yaralanması korkunç bir durum. Biz polis ve ailesinin yanındayız” dedi. Sol Parti de polisi gruba gereksiz yere müdahale etmekle ve bunun sonucu sorumluluk taşımakla suçladı.

Almanya, ‘polise şiddet’i tartışıyor
‘POLİSİN ARKASINDA DURMALIYIZ’
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise “Bu saldırı olayı aşırı sol şiddete işaret ediyor. Güçlü bir devlet, güçlü bir polis ve güvenlik teşkilatıyla mümkün. Biz kararlıca polisin arkasında durmalıyız” diye konuştu. Sol Parti’yi polise saldırıyı zararsız göstermekle suçlayan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da bunu bir skandal olarak niteledi.
Almanya, ‘polise şiddet’i tartışıyor

Polis sendikası Başkanı Rainer Wendt ise yılbaşı gecesi polise karşı saldırıların 1970’li yıllardaki Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) ile benzerlik gösterdiğini söyledi.

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