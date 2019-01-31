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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
31.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Almanya Öykü Arinler, Miralar ve Baharlar için kenetlendi

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Almanya Öykü Arinler, Miralar ve Baharlar için kenetlendi

Almanya’da minik Öykü Arin, Mira ve Bahar ile benzer hastaların hayatını kurtarmak için başlatılan doku tipleme kampanyaları devam ediyor. Frankfurt ve çevresi de altı yeni kampanya düzenledi.

FRANKFURT ve çevresi, Minik Öykü, Mira ve Bahar ile benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için seferber oldu. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği himayesinde acil kök hücre bekleyen hastalar için Frankfurt, Bad Homburg ve Wetzlar’da yeni kampanyalar düzenlendi. Minik Öykü’nün anneannesi Havva Duman, yarın Frankfurt Alevi Kültür Merkezi ve Bad Homburg DİTİB Camii’sinde, 2 Şubat’ta Bad Homburg Karadenizliler Derneği’nde, 9 Şubat’ta Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği’nde (KUBİ), 10 Şubat’ta DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği’nde ve 24 Şubat’ta da Wetzler Alevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapmanyalara destek vermeleri çağrısında bulundu.

İLK ADIM TÜKÜRÜK ÖRNEĞİ VERMEK
Yetkililer de Öykü Arin gibi pek çok lösemilinin acil ilik nakli beklediğine dikkat çekerek, “Hayat kurtarmak için el ele vermemiz, kenetlenmemiz şart. Bunun ilk adımı kampanyalara katılıp tükürük örneği vermek. Yaşları 18 ile 55 arasında olan, sarılık, AIDS, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes doku tipleme kampanyalarına katılıp kök hücre kayıtı yaptırmalı. Türkiye kökenli hastaların doku ikizleri, yine aynı coğrafyadan olmaları muhtemel. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu kampanyalara destek vermeleri hayati önem taşıyor. Çocuklarımızın hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim” dediler. Kampanyaya katılamayanların kayıt yapmak için tükürük testlerini buradan da sipariş edebilecekleri belirtildi: https://www.kmsz.de/registrieren/index.php. DKMS https://www.dkms.de/de/spender-werden. Alman Kızıl Haçı https://www.stammzellspenderdatei.de/stammzellspende-knochenmarkspende/stammzellspender-werden

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