Almanya'da okullar şiddet rekoru kırıyor
Almanya’da ilk ve orta öğretim kurumlarında kırılan şiddet rekoru korkutucu boyutlarda. Küfür, hakaret, fiziksel şiddete kadar varan şiddet olayları kimi eyaletlerde yüzde 114 artarken ağır fiziksel yaralamalarda Berlin başı çekiyor.
ALMANYA okullarında 2013 yılına kadar gerileyen şiddet olayları, 10 eyalette yeniden artışa geçti. “Welt am Sonntag” gazetesinin haberine göre Saarland eyaleti ilkokullarında genel şiddet olayları yüzde 114 oranıyla rekor kırdı. Berlin’deki okullarda ağır yaralamayla sonuçlanan şiddet artışı ise yüzde 69. Şiddet olayları küfürden hakarete ve fiziksel şiddetten ağır yaralamaya kadar varıyor. İlkokullarda şiddet artışı yüzde 3 ile yüzde 114 arasında değişiyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ilkokullarda şiddet artışı yüzde 3. Baden Württemberg ve Schleswig Holstein’da yüzde 14, Aşağı Saksonya’da yüzde 32, Saarland eyaletinde ise tam yüzde 114.
TEHLİKELİ YARALAMA
Özellikle tehlikeli ve ağır yaralama olaylarındaki artış velileri ve yetkilileri kaygılandırıyor. Kuzey Ren Vestfalya’da yüzde 10, Bavyera’da yüzde 19, Hessen’de yüzde 21, Rheinland Pfalz’da yüzde 24, Saksonya Anhalt’ta yüzde 39, Brandenburg’ta yüzde 40, Baden Württemberg’te yüzde 41, Mecklenbburg Vorpommern’de yüzde 60 artarken Berlin’deki okullarda ağır fiziksel şiddet olayları ise yüzde 69 oranında arttı. Öğrenciler arasındaki tehdit olayları da yüzde 20 ile yüzde 50 arasında artış kaydetti.
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