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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
22.07.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Almanya'da okullar şiddet rekoru kırıyor

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Almanya'da okullar şiddet rekoru kırıyor

Almanya’da ilk ve orta öğretim kurumlarında kırılan şiddet rekoru korkutucu boyutlarda. Küfür, hakaret, fiziksel şiddete kadar varan şiddet olayları kimi eyaletlerde yüzde 114 artarken ağır fiziksel yaralamalarda Berlin başı çekiyor.

ALMANYA okullarında 2013 yılına kadar gerileyen şiddet olayları, 10 eyalette yeniden artışa geçti. “Welt am Sonntag” gazetesinin haberine göre Saarland eyaleti ilkokullarında genel şiddet olayları yüzde 114 oranıyla rekor kırdı. Berlin’deki okullarda ağır yaralamayla sonuçlanan şiddet artışı ise yüzde 69. Şiddet olayları küfürden hakarete ve fiziksel şiddetten ağır yaralamaya kadar varıyor. İlkokullarda şiddet artışı yüzde 3 ile yüzde 114 arasında değişiyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ilkokullarda şiddet artışı yüzde 3. Baden Württemberg ve Schleswig Holstein’da yüzde 14, Aşağı Saksonya’da yüzde 32, Saarland eyaletinde ise tam yüzde 114.

TEHLİKELİ YARALAMA
Özellikle tehlikeli ve ağır yaralama olaylarındaki artış velileri ve yetkilileri kaygılandırıyor. Kuzey Ren Vestfalya’da yüzde 10, Bavyera’da yüzde 19, Hessen’de yüzde 21, Rheinland Pfalz’da yüzde 24, Saksonya Anhalt’ta yüzde 39, Brandenburg’ta yüzde 40, Baden Württemberg’te yüzde 41, Mecklenbburg Vorpommern’de yüzde 60 artarken Berlin’deki okullarda ağır fiziksel şiddet olayları ise yüzde 69 oranında arttı. Öğrenciler arasındaki tehdit olayları da yüzde 20 ile yüzde 50 arasında artış kaydetti.

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