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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: dpa
23.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Almanya, nükleer felakete karşı 190 milyon iyot tableti stokladı

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Almanya, nükleer felakete karşı 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189,5 milyon iyot tableti stoklandığını duyurdu.

ALMANYA Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Japonya’da yaşanan Fukuşima felaketinden sonra hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya’nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı ve bu yüzden de 189,5 milyon iyot tableti stoklandığını duyurdu.

Almanya, nükleer felakete karşı 190 milyon iyot tableti stokladı

FEDERAL BÜTÇEDEN KARŞILANDI
Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi’nin verdiği bilgiye göre olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.
189,5 milyon iyot tableti için gerekli olan 8,4 milyon Euro’nun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.

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