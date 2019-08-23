Almanya, nükleer felakete karşı 190 milyon iyot tableti stokladı
Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189,5 milyon iyot tableti stoklandığını duyurdu.
ALMANYA Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Japonya’da yaşanan Fukuşima felaketinden sonra hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya’nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı ve bu yüzden de 189,5 milyon iyot tableti stoklandığını duyurdu.
FEDERAL BÜTÇEDEN KARŞILANDI
Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi’nin verdiği bilgiye göre olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.
189,5 milyon iyot tableti için gerekli olan 8,4 milyon Euro’nun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle