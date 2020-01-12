Almanya, NSU sınavını veremedi

ALMANYA’da ‘NSU terör örgütü’ imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan Seda Başay Yıldız, panel öncesi yaptığı değerlendirmede, polisin araştırmasının devam ettiğini ve kendisine tehdit mektuplarını gönderen kişilerin hâlâ tespit edilemediğini söyledi. Olayla ilgili kaç polis memurunun açığa alındığını tam olarak bilmediğini ve bazı şeyleri kendisinin bile basın aracılığıyla öğrendiğini belirten Yıldız, “Almanya’da son dönemlerde gördüğümüz sağcı kesimlerin kendilerine çok güvenmesi ve İslamafobi tehlikesinin artması, camilerimize yönelik saldırıların artması, yabancılara yönelik tehlikelerin artması çok düşündürücü” dedi. Almanya’nın terör örgütü NSU davası sınavını veremediğini savunan Yıldız, şunları kaydetti:

DAHA DA TEHLİKELİ OLDU

“Ben NSU olayında Almanya’nın kurumsal ırkçılığı kabul ettiğini ve bir şeylerin değiştiğini zannediyordum açıkçası, ama tam tersi oldu. Hiçbir şey değişmediği gibi Almanya yabancılar açısından daha da tehlikeli oldu. Almanya, NSU’dan alacağı dersi alamadı. NSU davasından beklediğimiz sonuç çıkmadı. Başbakan Angela Merkel konunun aydınlatılması konusunda çok vaatte bulundu. Gizli istihbaratın dosyasında derine indiğimizde, ajanların ismini öğrenmek istediğimizde kesinlikle bize engel oluşturuldu. Bunların dosyalarını alamadık. Yani hiçbir söz yerine getirilmedi. Son yıllardaki radikalleşme de bunun sonucudur.”

Kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehdidinde bulunan ırkçıların nereden bu cesareti bulduklarını bilmediğini ancak kendilerinden çok emin olduklarını ifade eden Yıldız, “Polis 1.5 yıldır bu tehdit mektuplarını gönderenlerle ilgili bir sonuca ulaşamadı. Ondan dolayı demek ki, kendilerine çok güveniyorlar” değerlendirmesinde bulundu. ‘HER GÜN 10 SALDIRI’

İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Batılı ülkelerde son dönemlerde camilere ve Müslümanlara yönelik artan saldırılara dikkati çekerek Almanya’da sadece 2018 yılında camilere yönelik 110 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi: “Almanya’da 2015 yılında mültecilere yönelik bin 500 saldırı gerçekleştirildi. 2014 rakamlarıyla mukayese ettiğimiz zaman 5 misli artış vra. 2016’da Almanya’da mülteci ve mülteci kamplarına yönelik 3 bin 500 saldırı gerçekleştiriliyor. Yani her gün 10 saldırı gerçekleştiriliyor. Bu resmi rakamların dışında olanlardan ise haberimiz yok. 2017’de 2 bin 219 ve 2018’de ise yine 2 bin saldırı gerçekleşiyor. 2019’da ise kayda geçen saldırı sayısı bin 500 olmuş. Bunlar sadece resmi rakamlar.” ‘VİCDANLARI RAHATLATMADI’

Irkçıların saldırısı sonucu Genç Ailesi’nin 5 bireyini kaybettiği Solingen faciasının gençlerin işlediği bir cinayet olarak değerlendirildiğini belirten Yeneroğlu, ancak Solingen olayından kısa süre önce Alman parlamentosundaki mülteciler konusundaki tartışmalar ve Alman medyasında mülteci ve yabancı karşıtı manşetlerin hafızalardan silinmediğini ifade etti.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de NSU davasının Almanya için yaşanan kurumsal ırkçılığın üzerine gitme açısından çok önemli bir fırsat olduğunu ancak mahkemeden çıkan sonucun toplum vicdanını rahatlatan bir karar olmadığını söyledi.