Almanya, mültecilerin dönmeleri için her yıl 500 milyon euro harcayacak
Almanya, mülteci gençleri ülkelerine geri gönderebilmek için yeni teşvikleri hayata geçiriyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları Bakanı Gerd Müller, Irak, Nijerya, Tunus, Afganistan’ın aralarında yer aldığı ülkelere her yıl 500 milyon euroluk istihdam ve mesleki eğitim yardımı yapılacağını duyurdu. Müller, bu paranın ülkelerine geri dönenlerin iş bulabilmeleri için harcanacağını söyledi.
Kimseye nakdi ödeme yapılmayıp, ülkelerindeki projelerin finanse edileceğini belirten Müller, Siemens şirketinin bakanlığın desteğiyle beş bin genç göçmene mesleki eğitim imkânı sağlanacağı ve bu uygulamayla her yıl 20-30 bin göçmenin ülkesine dönmesini hedeflediklerini ifade etti.
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