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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
01.08.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Almanya ‘mangal kralı’nı arıyor

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Almanya ‘mangal kralı’nı arıyor

Almanya Mangalcılar Birliği’nin (GBA) her yıl düzenlediği mangal yarışması, bu hafta sonu yine Fulda’da yapılacak. Geçen yıl 39 takımın katıldığı yarışmaya bu yıl 47 takım katılıyor. 11 bin 300 Euro’luk ödül bütçesinden şampiyon olan takım ise 3 bin Euro alacak.

ANCAK paradan daha önemli olan ‘mangal kralı’ prestijiyle pazar kapılarının açılması. ‘Mangal kralı’ seçilen, mangal şovlarının ve etkinliklerin de aranan ismi oluyor. Yarışmaya katılmak için aşçı olmak gerekmiyor ama kalite çok yüksek. Yıldız aşçı seviyesinde. Yarışma iki kategoride yapılıyor. Birinci kategoride amatörler yarışacak. 22 takımın yarıştığı ‘Amatörler’ kategorisinde 4 çeşit mangal yapılacak. 25 takımın yarıştığı ‘Ustalar’ kategorisinde ise sığır, geyik eti, balık, sosis ızgara, sonunda vejetaryen ve tatlı gibi 6 çeşit yemek yapılacak. Amatörlerde vejetaryen ve tatlı yok.

Almanya ‘mangal kralı’nı arıyor

Yarışma, cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Pazar sabahı saat 10.00’dan itibaren devam edecek. Ödül töreni ise pazar günü saat 16.00’da yapılacak Almanya Mangalcılar Birliği (GBA) Başkanı Volker Elm, “Mangal yapmak en iyi ilaç. Özellikle depresyona karşı. Bir iletişim aracı. İnsanları rahat bir ortamda bir araya getiriyor. Günlük sorunları unutturuyor” dedi.

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