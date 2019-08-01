Almanya ‘mangal kralı’nı arıyor
Almanya Mangalcılar Birliği’nin (GBA) her yıl düzenlediği mangal yarışması, bu hafta sonu yine Fulda’da yapılacak. Geçen yıl 39 takımın katıldığı yarışmaya bu yıl 47 takım katılıyor. 11 bin 300 Euro’luk ödül bütçesinden şampiyon olan takım ise 3 bin Euro alacak.
ANCAK paradan daha önemli olan ‘mangal kralı’ prestijiyle pazar kapılarının açılması. ‘Mangal kralı’ seçilen, mangal şovlarının ve etkinliklerin de aranan ismi oluyor. Yarışmaya katılmak için aşçı olmak gerekmiyor ama kalite çok yüksek. Yıldız aşçı seviyesinde. Yarışma iki kategoride yapılıyor. Birinci kategoride amatörler yarışacak. 22 takımın yarıştığı ‘Amatörler’ kategorisinde 4 çeşit mangal yapılacak. 25 takımın yarıştığı ‘Ustalar’ kategorisinde ise sığır, geyik eti, balık, sosis ızgara, sonunda vejetaryen ve tatlı gibi 6 çeşit yemek yapılacak. Amatörlerde vejetaryen ve tatlı yok.
Yarışma, cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Pazar sabahı saat 10.00’dan itibaren devam edecek. Ödül töreni ise pazar günü saat 16.00’da yapılacak Almanya Mangalcılar Birliği (GBA) Başkanı Volker Elm, “Mangal yapmak en iyi ilaç. Özellikle depresyona karşı. Bir iletişim aracı. İnsanları rahat bir ortamda bir araya getiriyor. Günlük sorunları unutturuyor” dedi.
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