Almanya, Libya ateşkesinden memnun!

HÜKÜMET sözcüsü Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in girişimleri sonucu Libya’da varılan ateşkesin Berlin’de düzenlenecek Libya konferansı için temel oluşturduğunu vurguladı. Seibert şöyle dedi: “Federal hükümet, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanının çabaları sonucu ulaşılan ateşkes sözleşmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu elbette hazırlığını yaptığımız konferans için temel oluşturuyor. Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin’in buluşmasında ateşkes sağlanması konusunda iyi bir sonuca vardıkları görüşünde. Ateşkes yürürlüğe girdi. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Burada siyasi bir çözüme ulaşılması için hazırlıklar yapıyoruz. Konferansın amacı BM Libya Temsilcisi Ghassan Salame’nin çabalarına destek vermek.”

‘KESİNLEŞİNCE BASINLA PAYLAŞACAĞIZ’

Bugün düzenlenen basın toplantısında Libya konferansıyla ilgili kesin bir tarih vermekten kaçınan Seibert, “Böyle bir plan var. Ama bugün bu tarih hakkında resmi bir açıklama yapamam. Hazırlıklar devam ediyor. Konferans kesinlikle ocak ayı içinde Berlin’de olacak. Başbakan ve Dışişleri Bakanı bunun için uluslararası müttefiklerle bir dizi görüşmeler yürüttü. Hazırlıklar sona erdikten ve tarih kesinleştikten sonra basını bilgilendireceğiz” dedi.

YUNANİSTAN: BİZ VAR MIYIZ

Hükümetin basın toplantısında Yunan basın mensupları ısrarla “Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin’e Libya Konferansı’na mı geliyor” diye sormasının yanı sıra Yunanistan Başbakanı’nın da bu zirveye katılma yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, “Yunanistan da zirveye davetli mi” sorusunu yönelttiler. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, bu soruya yanıtlamaktan kaçındı. Adebahr davetli devlet başkanları listesinin daha sona açıklanacağını kaydetti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise zirve öncesi görüşmelere P5 denilen ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’yle birlikte İtalya, Arap Emirlikleri, Mısır, Türkiye, BM, Arap ligi, AB ve Afrika Birliği temsilcilerinin katıldığına işaret etti.