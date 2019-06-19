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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: IHA
19.06.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB üyelik müzakereleri için ‘zaman’ istedi

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Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB üyelik müzakereleri için ‘zaman’ istedi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile bugün başlatmayı planladığı müzakere sürecine Almanya’dan henüz yeşil ışık çıkmadı.

LÜKSEMBURG’DA düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Almanya’nın AB’den sorumlu Bakanı Michael Roth, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına ilişkin, “Parlamentoya bu konuda zaman vermemiz gerekiyor. Ancak, en kısa zamanda olumlu bir değerlendirmeye ulaşacağımızı umuyorum” açıklamasında bulundu.

‘SÜRECİN GÜVENİRLİĞİNİ ZEDELER’
AB Komisyonu geçen ay AB Konseyi’ne iki ülkeyle müzakereleri başlatma konusunda tavsiyede bulunmuştu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dün “Müzakerelerin açılmaması hem ülkelerin motivasyonunu etkiler hem de genişleme sürecinin güvenirliğini zedeler” açıklamasında bulunmuştu.

28 ÜYE ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR
AB Konseyi’nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakere sürecini başlatabilmesi için 28 üye ülkenin onayı gerekiyor. İlgili bakanlar AB Genel İşler Konseyi kapsamında bugün birliğin genişleme stratejisini ele alıyor. Almanya’nın yanı sıra Fransa, Hollanda ve Danimarka da AB’nin genişleme sürecine ilişkin çekinceli davranan ülkeler arasında yer alıyor.

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