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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
25.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Almanya Kupası'nda Bayern Münih finalde

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Almanya Kupası'nda Bayern Münih finalde

Futbolda Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen'i 3-2 yenen Bayern Münih finale yükseldi.

Bremen'deki Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 36. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Thomas Müller'in 63. dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı.

Werder Bremen 74. dakikada Yuya Osako ve 75. dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 80. dakikada Kingsley Coman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

BAYERN'İN RAKİBİ LEİPZİG
Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23. kez finalde mücadele edecek.

Bayern Münih, 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, Hamburg’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.

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