Almanya kontrolleri artırdı!
Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, güvenlik birimlerine çarşamba gününden itibaren ülkenin sadece doğu sınırlarını değil, batı, güney ile kuzey sınırlarının da sıkı kontrol edilmesi için talimat verdi.
SEEHOFER, sınırları kontrol etme kararını, karıştığı suçlar nedeniyle sınır dışı edilen, ancak kaçak yollarla tekrar Almanya’ya gelip sığınma talebinde bulunan 46 yaşındaki Arap aşireti lideri İbrahim Miri nedeniyle aldı. Miri, Almanya’ya girmesi yasak olmasına rağmen Bremen’e kadar gelmiş ve sığınma talebinde bulunmuştu.Seehofer, sınırların sıkı kontrol edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınırları kontrol ediyoruz. Aksi takdirde mülteci politikalarımıza olan güven sarsılır. Miri olayı demokrasinin açığının bir gerçeği. Hukuk devletinin gereğini yerine getirmememiz lazım. Polise gerekli direktif verildi. Artık tüm sınırlarda Almanya ile Avusturya sınırındaki gibi kontroller yapılacak. Giriş yasağı olan kişiler direk sınır dışı edilecek.”
Almanya’yla yasa dışı yollarla giriş yapanlar yasalar gereği üç yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
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