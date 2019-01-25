Almanya istihbaratı: Avrupa’da terör eylemleri yaşanabilir
Almanya istihbaratı, DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenleyebileceğini belirterek Almanya’da bin 900 terör eylemi yapabilecek şüpheli bulunduğuna dikkati çekti.
İSTİHBARAT örgütü Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti.
Raporda, terör örgütlerinin Irak ve Suriye’de güç kaybettiği için eylemlerini Avrupa’ya taşıyabileceğine, örgüt elemanlarının yöneticilerden alacağı emirler doğrultusunda eylem yapabilecekleri gibi, tek başına bireysel saldırılar da gerçekleştirebileceklerine işaret edildi.
İstihbarat teşkilatı, Almanya’da adına terör saldırısı düzenleyecek şüpheli sayısını bin 900 olarak tahmin ediyor.
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