Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor
Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağın iç savaş ve kamu düzeninin bozulması hazırlığı yaptığına dair ipuçlarına ulaştı. Aralarında orduda görevli polis ve askerlerin bulunduğu çoğunluğu 30’lu yaşlardaki erkek militanlar, bombalı saldırı antrenmanları bile yapıyor.
ALMANYA’da aşırı sağ tehlikesi hızla büyüyor. İç stihbarat teşkilatının ‘Welt am Sonntag’ gazetesine yaptığı analize göre aşırı sağcı gruplar, yeniden örgütleniyor ve iç savaş hazırlığı yapıyor. Bu konuda istihbaratın elinde önemli deliller var. Şiddet yanlısı aşırı sağ kişi ve gruplar giderek aktifleşiyor. Aralarında hiç tanınmayan kişiler var. Çoğunluğu 30’lu yaşlarda ve erkek. İçlerinde Alman ordusunda görevli askerler ve polisler de var. Küçük aşırı sağ gruplar kendi aralarında internet aracılığıyla anlaşıyor. Sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar.
MÜLTECİ, GÖÇ VE İSLAM
Aşırı sağ terör düşüncelerinin ana konuları ise kamuoyununun en yoğun tartıştığı iltica, göç ve İslam. Bombalı saldırı antremanları yapıyorlar. Tehlikeli aşırı sağ grupların yeniden örgütlendiğinin en açık örneği Chemnitz kentinde ortaya çıkarılan, yabancılara, politikacılara ve gazetecilere saldırı hazırlığı içindeki ‘Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali’ adlı örgüt. Sekiz kişi halen tutuklu. Diğer bir örnek ise Alman ordusundaki subay Franco A. olayı. Franco A. ve ağı hakkındaki soruşturma yürüyor. Üsteğmen Franco A., Viyana havalimanında mermi yüklü bir silahı tuvalete saklarken yakalanmış, yapılan aramada Suriyeli sığınmacı kimliğinde liberal ve sol politikacılara karşı saldırı hazırlığı yaptığı bir liste bulunmuştu.
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