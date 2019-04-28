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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN/ Fotoğraflar: getty/AP
28.04.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor

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Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor

Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağın iç savaş ve kamu düzeninin bozulması hazırlığı yaptığına dair ipuçlarına ulaştı. Aralarında orduda görevli polis ve askerlerin bulunduğu çoğunluğu 30’lu yaşlardaki erkek militanlar, bombalı saldırı antrenmanları bile yapıyor.

ALMANYA’da aşırı sağ tehlikesi hızla büyüyor. İç stihbarat teşkilatının ‘Welt am Sonntag’ gazetesine yaptığı analize göre aşırı sağcı gruplar, yeniden örgütleniyor ve iç savaş hazırlığı yapıyor. Bu konuda istihbaratın elinde önemli deliller var. Şiddet yanlısı aşırı sağ kişi ve gruplar giderek aktifleşiyor. Aralarında hiç tanınmayan kişiler var. Çoğunluğu 30’lu yaşlarda ve erkek. İçlerinde Alman ordusunda görevli askerler ve polisler de var. Küçük aşırı sağ gruplar kendi aralarında internet aracılığıyla anlaşıyor. Sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar.

Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor

MÜLTECİ, GÖÇ VE İSLAM
Aşırı sağ terör düşüncelerinin ana konuları ise kamuoyununun en yoğun tartıştığı iltica, göç ve İslam. Bombalı saldırı antremanları yapıyorlar. Tehlikeli aşırı sağ grupların yeniden örgütlendiğinin en açık örneği Chemnitz kentinde ortaya çıkarılan, yabancılara, politikacılara ve gazetecilere saldırı hazırlığı içindeki ‘Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali’ adlı örgüt. Sekiz kişi halen tutuklu. Diğer bir örnek ise Alman ordusundaki subay Franco A. olayı. Franco A. ve ağı hakkındaki soruşturma yürüyor. Üsteğmen Franco A., Viyana havalimanında mermi yüklü bir silahı tuvalete saklarken yakalanmış, yapılan aramada Suriyeli sığınmacı kimliğinde liberal ve sol politikacılara karşı saldırı hazırlığı yaptığı bir liste bulunmuştu.

Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor

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