Almanya ısınıyor! Mayolarınızı hazırlayın
Almanya’da havalar ısınıyor. Hafta sonu ülkede sıcaklar etkili olacak. Böylece ilk kez 2019 yılında Almanya’da hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.
ALMAN Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, havaların ısınacağını “Yağmurluklarınızı evde bırakıp mayolarınızı hazırlayın” sözleriyle duyurdu. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı 32 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hafta sonu ülke genelinde hava açık geçecek. Sıcaklar önümüzdeki hafta da sürecek. Salı günü sıcaklara rağmen Baden Württemberg ve Berlin çevresinde zaman zaman yağmur bekleniyor.
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