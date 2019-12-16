Almanya, iş gücü göçü için çalışmalara başladı

YASANIN yürürlüğe girmesiyle yurtdışından çok sayıda nitelikli iş gücü göçü için iş ve vize başvuruları bekleyen Almanya’da hükümet, şimdiden gerekli tedbirleri almak amacıyla harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı dış temsilciliklerde iş ve iş vizesi başvuru işlemleri için 109 yeni istihdam hedeflediklerini açıkladı. Dün Berlin’deki hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Almanya için yurtdışından nitelikli iş gücü kazanmanın hükümetin ortak hedefi olduğunu, Dışişleri Bakanlığı olarak iş vizesi konusunda yoğun başvuru işlemleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Bunun için bakanlık nezdinde yeni bir yetkili dairenin kurulduğunu belirten Burger, prova çalışmalara başlandıklarını açıkladı. AÇIĞI KAPATMAYA YETECEK Mİ?

Yeni yasa Almanya’nın ihtiyacı olan kalifiye iş gücü açığını kapatmaya yetecek mi? Uzmanlar bu konuda karamsar. Almanca dil şartı nitelikli iş gücü göçünün önünde önemli bir engel olarak görülüyor. Özellikle bilişim sektörü çalışanları için Almanca dil şartının kaldırılmasını isteniyor. Federal Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Martin Jaeger, Almanya’nın ihtiyacı olan 25 bin nitelikli iş gücü açığını en kısa zamanda kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Hükümet ortağı SPD İş Piyasası Politikaları Sözcüsü Kerstin Tack ise yasanın, yabancı kalifiye iş gücü göçünü teşvik edeceği konusunda iyimser olduğunu, ancak sadece hükümetin değil, iş yerlerinin de iş başvuruları konusunda aktif olması gerektiğini vurguladı.