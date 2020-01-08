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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Almanya, İran’ın füze saldırısını kınadı

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Almanya, İran’ın füze saldırısını kınadı

Almanya, İran’ın Irak’taki askeri üslere füze saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, “İran’ın füze saldırısını sert bir dille kınıyoruz” dedi.

ALMANYA, Alman askerlerinin de bulunduğu Erbil’deki askeri üsse İran’ın füze saldırıları düzenlemesini sert bir dille kınadı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İran’ın koalisyon güçlerinin de konuşlandığı askeri üslere yönelik füze saldırılarını kınıyoruz. İran’ın çatışmaları ileriye götürecek adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Durumu yatıştırmak için tüm taraflarla irtibat halindeyiz. Herkese durumun yatışması için görev düşüyor” dedi.

‘TANSİYONUN YÜKSELMESİNE İZİN VERİLMEMELİ
Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, İran’ın Irak’taki askeri üslere saldırısını “Sert bir dille kınıyoruz” dedi. Savunma Bakanı, Erbil’de Alman askerlerin güvenliği için alınan tedbirlerin etkili olduğunu belirterek, herhangi bir Alman askerinin zarar görmediğini vurguladı. Kramp Karrenbauer, mevcut durumu yatıştırmak için her şeyin yapılması gerektiğine işaret etti ve tansiyonun daha fazla yükselmesine izin verilmemesini istedi.

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