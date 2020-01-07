Almanya, Irak’taki askerlerini kısmen çekti

SAVUNMA ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bağdat ve Taci’deki Alman askerlerin çekildiği belirtildi. Asker sayısı hakkında ise bilgi verilmedi. Ancak Bağdat ve Taci’deki 32 Alman askerinin dün gece Alman Hava Kuvvetleri’ne ait A400M Airbus uçağıyla Bağdat’ın kuzeyinden alınarak Ürdün’e götürüldüğü öğrenildi. Almanya’nın Erbil’de Peşmergelere eğiten askerlerin ise çekilmediği kaydedildi. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman askerlerin Irak’ta eğitim vermeye devam etmeleri için Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Elbette Irak hükümetinin kararına saygı duyacağız” denildi.