Almanya, Irak’taki askeri eğitime ara verdi

ALMANYA, bölgedeki 130 askeriyle, terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında Iraklı askerlere eğitim veriyor. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Alman askerlerin güvenliğinin söz konusu olduğunu ve derhal Irak’tan Almanya’ya geri getirilmesini istedi. Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik ve muhalefet partisi Hür Demokratlar ise askerlerin şimdilik Irak’ta kalmasından yana tavır alırken, SPD Eş Başkanı Saskia Esken Alman askerlerinin Irak’ta görev yapmasına olanak sağlayan tezkerenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, cuma gününden itibaren eğitime geçici olarak ara verdiklerini açıkladı. Gelişmelerin bölgeyi nasıl etkileyeceğini kestirmenin şu anda çok zor olduğunu belirten Maas, hedeflerinin bir savaş çıkmasını önlemek ve Irak’ın bütünlüğünü korumak olduğunu söyledi.