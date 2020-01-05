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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.01.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Almanya, Irak’taki askeri eğitime ara verdi

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Almanya, Irak’taki askeri eğitime ara verdi

İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından Irak’ta öldürülmesiyle bölgede yaşanan gerilim, Irak askerlerine eğitim veren Alman askerlerinin geleceği üzerine yoğun tartışma başlattı.

ALMANYA, bölgedeki 130 askeriyle, terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında Iraklı askerlere eğitim veriyor. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Alman askerlerin güvenliğinin söz konusu olduğunu ve derhal Irak’tan Almanya’ya geri getirilmesini istedi. Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik ve muhalefet partisi Hür Demokratlar ise askerlerin şimdilik Irak’ta kalmasından yana tavır alırken, SPD Eş Başkanı Saskia Esken Alman askerlerinin Irak’ta görev yapmasına olanak sağlayan tezkerenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, cuma gününden itibaren eğitime geçici olarak ara verdiklerini açıkladı. Gelişmelerin bölgeyi nasıl etkileyeceğini kestirmenin şu anda çok zor olduğunu belirten Maas, hedeflerinin bir savaş çıkmasını önlemek ve Irak’ın bütünlüğünü korumak olduğunu söyledi.

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